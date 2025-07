Pacientes con insuficiencia renal de Buenaventura denuncian que no los están atendiendo

En medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud en el país, son los pacientes los que terminan siendo los más afectados por la interrupción de sus tratamientos. Tal es el caso de cientos de pacientes renales en Buenaventura, quienes actualmente no están recibiendo atención en la clínica Santa Sofía para la realización de sus diálisis.

Hay un común denominador entre estas personas. Son usuarios de la EPS Coosalud que, al parecer, no ha normalizado sus pagos con la clínica, por lo cual no se les puede seguir prestando el servicio. Ante esto, los pacientes han llegado a la sede administrativa de la EPS en el Distrito para exigir respuestas, pues llevan una semana sin recibir atención.

"Necesitamos alguien que nos ayude, que nos apoye, que nos diga qué tenemos que hacer, porque cada día nos sacan una disculpa y generando un malestar en nosotros. Desde el viernes estamos aquí en lo mismo y nos dicen que sigamos esperando", dijo Zuleima Arboleda, una de las pacientes afectadas.

Lo que les genera más preocupación a estas personas es que, en cuanto más se tarden en recibir su tratamiento, mayor es el riesgo que corren sus vidas, incluso varios han sufrido complicaciones a la espera de una respuesta por la EPS.

"Yo quiero que ellos se den cuenta que la diálisis no es por un dolor de cabeza o de estómago ni porque a uno le duela el brazo, es porque uno padece una enfermedad que es mortal, y si no nos hacemos esas diálisis podemos morir, o tener cualquier síntoma. No estamos aquí por estar sino porque es algo que necesitamos", indicó Germán Mosquera.

Las autoridades de salud del Distrito se reunirán con representantes de la EPS Coosalud para encontrar una solución y brindarles una rápida atención a los pacientes.