Pacientes están hospitalizados en salas de espera de algunas clínicas y hospitales de Cali

La crisis en el sistema de salud de Cali sigue aumentando, pues los constantes cierres de servicios en instituciones de otros municipios del Valle del Cauca obliga a decenas de pacientes a trasladarse a la ciudad para recibir atención en instituciones de alta complejidad.

Esto, sumado a la interrupción de tratamientos por falta de medicamentos, además de la alta deuda de las EPS con la red de salud que ya supera los 3.5 billones de pesos solo en Cali, hace que el panorama para los pacientes sea más complejo con el paso del tiempo.

"Nos preocupa la situación de la red pública de la ciudad, pero también de la privada. La cartera hospitalaria en las instituciones públicas ya ronda los 68.000 millones de pesos, y la red privada que representa más del 90% de las IPS en la ciudad, la cartera ronda los 2.8 billones de pesos", dijo el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar.

Por ejemplo, muchas de las personas que de otros municipios vienen a Cali por diferentes consultas, llegan al Hospital Universitario del Valle. Cada día llega un promedio de 200 pacientes, de los cuales el 40% debe quedarse hospitalizado.

"Hoy las urgencias están en su máxima capacidad. La sala de espera tenemos pacientes hospitalizados porque la capacidad de nuestro hospital está superada y no tenemos camas en este momento. El equipo trata de movilizar personas en hospitalización para tener disponibilidad. En momentos la gente descansa en el suelo, es doloroso, pero es más complejo decirles que no descansen", explicó John Sandoval, jefe de urgencias del HUV.

La recomendación que están haciendo las autoridades sanitarias a la comunidad en general es ser responsables al acudir a estos servicios de salud, con el fin de no seguir saturando las clínicas y hospitales. Además, asistir a urgencias sólo si su caso compromete su vida.