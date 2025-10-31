Papá de joven que murió en reto de tragos en Cali: “Tenía un bebé y lo hizo por ayudar a una amiga”

La ciudad de Cali se encuentra consternada tras la trágica muerte de María José, una joven madre que falleció después de participar en un reto de consumo rápido de licor en un reconocido bar local.

Andrés Ardila, padre de la víctima, reveló en Mañanas Blu los detalles de la noche fatal y la noble, aunque arriesgada, razón detrás de la decisión de su hija. Ardila lamentó que la noticia ha sido "terrible" y la calificó como una pesadilla.

María José participó en el desafío de tragos buscando ganar un premio en efectivo para ayudar a una persona cercana. "Mi hija tenía una amiga que económicamente estaba necesitando el dinero y ella dijo, 'Lo hago y vamos a regalarle la plata a la amiga'". El padre enfatizó que este tipo de concursos son una "trampa" y el "típico método de comercialización de trago en los bares".

La joven madre no era una bebedora asidua. Ardila explicó que María José llevaba un largo periodo sin consumir alcohol debido a que tenía un bebé de diez meses y acababa de terminar de amamantarlo. Lamentablemente, su "inauguración de volver a tomar fue con este reto, desgraciadamente," señaló su padre.



El último trago

El trágico desenlace se precipitó tras el consumo del penúltimo o último trago. Ardila relató que en el video del evento se observa a su hija tomando tragos blancos, hasta que llega un "trago negro, un trago oscuro". Al probarlo, María José reaccionó inmediatamente, preguntando: "¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan horrible?". Su rostro "se desfigura la cara" en ese momento.



Segundos después de ese trago, María José perdió el conocimiento. El resultado fue un coma etílico. La joven, que era completamente sana y no padecía de problemas de salud, se desplomó, vomitó y broncoaspiró su propio vómito.

Actualmente, el cuerpo de María José está en Medicina Legal, donde se investiga si la causa de muerte fue el reto en sí mismo o si existió la posibilidad de que el licor estuviera adulterado o fuera de mala calidad. "Pensamos que es posible por el licor," indicó Ardila, basándose en la reacción que tuvo la joven al consumir la bebida oscura.



Negligencia

El padre de María José denunció una grave falta de preparación y seguridad en el establecimiento. "En la discoteca, desgraciadamente, no había ningún tipo de de seguridad para el cliente, no había un paramédico, mucho menos una ambulancia, nadie que pudiera prestarle los los primeros auxilios a la niña".

Ante la emergencia, las amigas de María José tuvieron que sacarla a la calle para detener un taxi, ya que los servicios de Uber tardaban hasta 20 minutos. Los taxis se negaban a auxiliarla. Finalmente, un amigo las recogió y las llevó al hospital. Se calcula que pasaron entre 8 y 9 minutos hasta que llegó al centro médico. En el hospital, se demoraron 17 minutos reanimándola, confirmándose así una "inminente muerte cerebral".

En un giro perturbador, la familia reveló que, tras la caída de María José, el bar, que ya había suprimido su página y deshabilitado los comentarios en redes, subió el premio del reto de $1.5 millones a $2 millones de pesos para realizarlo de nuevo. El establecimiento no se ha comunicado con los familiares.

María José y su esposo, quien vive en Estados Unidos, estaban planeando su mudanza para este mes. Ya tenían sus pasajes comprados y su carro listo allá. "Esto es una tristeza que nos está matando realmente," concluyó Ardila, quien espera que la difusión de este caso evite que se repitan este tipo de retos peligrosos.

