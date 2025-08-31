Persecución policial en Palmira, Valle, dejó un patrullero herido y un capturado

En Palmira, Valle, la tranquilidad se vio interrumpida por una intensa persecución policial en medio de un operativo de Plan Candado.

Los hechos ocurrieron en la carrera 19, entre calles 40 y 41, donde uniformados de la Policía adelantaban acciones para dar con la captura de un hombre señalado de múltiples delitos.

De acuerdo con el reporte preliminar, el individuo fue sorprendido cuando se movilizaba en una motocicleta robada, situación que desencadenó la reacción inmediata de las autoridades.

Policía. Foto: Referencia AFP.

En medio del procedimiento, se produjo un intercambio de disparos en el que resultó herido el patrullero Andrés Felipe Trujillo, quien, según se confirmó con Personería de Palmira, se encuentra fuera de peligro.

"Durante la persecución se logra la captura de un individuo de 22 años que se movilizaba en una motocicleta Suzuki y una pistola tipo Glock", señaló William Andrey Espinosa Rojas, personero de Palmira.

El capturado enfrenta ahora un proceso de judicialización por fabricación, porte y tráfico de armas de fuego y municiones, además del uso del vehículo hurtado en el que se desplazaba al momento de su aprehensión.

Las autoridades reiteraron el compromiso de continuar con los operativos de control en el municipio.