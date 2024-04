Polémica por desalojo de anciana de 80 años en Cali; Petro interviene

Habitantes del barrio El Jardín, en la comuna 11 de la ciudad de Cali, se unieron para defender a la adulta mayor Inocencia Amaya, una mujer de 80 años que estuvo a punto de ser desalojado de su casa por la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial.

Con un palo en la mano, doña Inocencia, como la llaman sus vecinos, intentó evitar la diligencia que al final fue suspendida cuando funcionarios de la Alcaldía de Cali y la Personería de la ciudad intervinieron para pedir que antes del desalojo se le garantice a laadulta mayor su traslado a un lugar donde pueda vivir con dignidad.

Desde el año 2022 existe una orden para restituir este inmueble tras la muerte de su propietario. Sus herederos reclamaron el desalojo de la señora que actualmente habita la casa.

Inocencia Amaya, por su parte, manifestó que se asombró cuando por la ventana vio a un grupo de policías.

"Soy una mujer sola"

Inocencia Amaya rechazó la manera como estaban desarrollando el desalojo y dijo que no cuenta con ayuda de nadie.

“Yo no soy una delincuente para que me vengan a rodear de esa manera. Yo soy una mujer sola, no tengo apoyo de nadie, solo de los vecinos. Soy una vieja, no tienen por qué tumbarme la puerta” manifestó la adulta mayor.

El desalojo y los momentos de angustia que vivió Inocencia Amaya junto con sus vecinos quedaron registrado en varios videos que fueron vistos por el mismo presidenteGustavo Petro, quien intervino y pidió ayuda al Ministerio de Vivienda.

#Video Habitantes del barrio El Jardín, en la comuna 11 de Cali, se unieron para defender a la adulta mayor Inocencia Amaya, una mujer de 80 años que estuvo a punto de ser desalojado de su casa por la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial. #VocesySonidos pic.twitter.com/MZbmgBzwuh — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 25, 2024

Fue a través de su cuenta en la red social X que el presidente Gustavo Petro pidió al Ministerio de Vivienda que resuelva inmediatamente la situación de la señora Inocencia Amaya.

Asimismo, la ministra Catalina Velasco respondió al presidente Gustavo Petro y se comprometió acompañar y resolver el problema de la vivienda para la señora Inocencia.