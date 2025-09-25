Policía capturó a nueve integrantes de una banda de moto ladrones en Cali

Tras seis meses de investigación, la Policía capturó a 'Los de la quinta' , una estructura criminal dedicada al hurto violento de motocicletas que venía afectando al sur de Cali. Las detenciones se llevaron acabo en los sectores de Los Chorros y Prados del Sur, donde las autoridades hicieron efectivas nueve ordenes de capturas contra los presuntos integrantes por los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado

Según explicó Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia Distrital, esta banda multicrimen afectaba, principalmente, a las comunas 17, 18 y 19 de Cali. Hurtaban motocicletas por encargo criminal para, posteriormente, llevarlas al departamento del Cauca, donde eran vendidas.

“En días pasados vimos imágenes en redes sociales de cómo robaban estos hombres, usando métodos violentos de cerrar a sus víctimas hasta hacerlas caer de sus motocicletas. Hoy estos delincuentes están a disposición de la justicia, vinculados a 18 denuncias de hurto. Estas bandas de ‘moto-ladrones’ tarde o temprano van a caer”, enfatizó el secretario.

Según las autoridades, al menos 18 denuncias formales han sido interpuestas por hechos relacionados con este modus operandi por esta banda.



El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Henry Yesid Bello, destacó el trabajo coordinado con la Fiscalía para desmantelar esta banda: “Estos delincuentes trabajaban por encargos de otros departamentos cercanos a Cali. Se recepcionaron más de 18 noticias criminales, que dan cuenta de cómo planeaban sus caravanas fachada para poder actuar y delinquir”, explicó.

La banda delincuencial estaba conformada por nueve hombres, todos integrantes de una misma familia, que planeaban sus golpes a través de conversaciones vía chat. Alias ‘Perafán’ era quien lideraba y daba instrucciones sobre qué clase de moto, marca y referencia debían robar.