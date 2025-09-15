En vivo
Policía ha incautado más de 900 armas durante este año en Cali

Policía ha incautado más de 900 armas durante este año en Cali

Este plan desarme ha permitido la desarticulación de 44 bandas multicrimen y la captura de más de 4.800 personas por diferentes delitos.

Armas incautadas Cali
Policía Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 01:53 p. m.

La Policía ha incautado en Cali, en lo corrido del año, más de 900 armas de fuego, que estaban siendo utilizadas por criminales. Este plan desarme ha permitido la desarticulación de 44 bandas multicrimen y la captura de más de 4.800 personas por diferentes delitos

"Las acciones operativas, fundamentales para reducir los índices de la delincuencia, también han permitido la desarticulación de 44 redes del multicrimen y la captura de 4.846 personas por diferentes delitos: 1.058 de ellas por hurto, 350 por homicidio y 712 por porte ilegal de armas de fuego. Cabe resaltar que un porcentaje de las armas incautadas con características traumáticas cuentan también con modificaciones para disparar munición letal", detalló el general Henrry Bello, comandante de la Policía Cali.

Por otro lado, la Policía capturó a alias 'Jota', en un allanamiento en el sector de Pance, sur de Cali. Estaría vinculado a una banda delincuencial dedicada a la extorsión y el microtráfico. El hombre de 25 años tenía en su poder una escopeta, dos pistolas y dos revólveres.

Además. fueron capturados seis motoladrones que tenían atemorizado varios sectores de la capital del Valle especialmente en el centro de la ciudad.

"Entre los resultados contundentes contra este mismo delito, se reporta además la captura de seis moto-atracadores en las comunas 10, 12, 17, 19 y 21 de Cali, y con ella, la afectación a grupos de delincuencia común organizada dedicados al hurto calificado. Se les incautó un arma de fuego, 12 cartuchos, dos celulares y dinero en efectivo; se investiga su participación en hurto a vehículos, homicidios y tentativas de homicidio", expresó el general.

Por su parte, las autoridades dieron a conocer a la ciudadanía el volante de “Los más buscados” por hurto, con el rostro de ocho principales dinamizadores de este delito en la ciudad. Ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que conduzca a su identificación, ubicación, captura y judicialización.

Cali

Policía Nacional

