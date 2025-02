Por un problema de convivencia, médica fue atacada por su vecino en Jamundí, Valle

Andrea Villota es una médica especializada en medicina de envejecimiento de Cali que está denunciando haber sido víctima de agresión por parte de su vecino, cuando ella le hizo un reclamo de convivencia. Al parecer, el altercado inició cuando los perros del hombre de raza pastor alemán, atacaron a su mascota, provocándole la muerte.

La muerte del perrito se registró en la zona común de un condominio del sector La Morada, en Jamundí , cuando Villota fue a pedir una explicación. El hombre aseguró que no vivía en la casa de la que salió y aseguró que los pastores alemanes no eran suyos. Cuando Andrea sacó su celular para grabar la discusión y el hombre reaccionó de manera agresiva e intentó estrangularla.

"Lo que yo busco al empezar a grabar es que me quede la información de este hombre que negó que esa fuera su casa, y en ese momento, de forma inesperada el hombre me coge por detrás y empieza a ahorcarme. Ese señor es un tipo grande, apretaba y apretaba. Al principio me salió la voz para pedir ayuda, pero luego ya no pude respirar", señala la médica.

Por el momento, el presunto agresor no se ha pronunciado al respecto. Mientras tanto, la víctima inició un proceso legal en contra de este hombre por intento de homicidio y violencia de género.