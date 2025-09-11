Pradera suspende eventos masivos y tránsito alrededor de la alcaldía tras asesinato de secretario

La alcaldía de Pradera, en el Valle del Cauca, ordenó a través de un decreto varias restricciones en el casco urbano del municipio, con el fin de reforzar la seguridad tras el asesinato del secretario de gobierno José Dorien Jiménez Salazar.

En este documento se prohíbe la circulación de vehículos alrededor del edificio de la alcaldía, los viernes, sábados, domingos y festivos hasta el próximo 14 de octubre. También, se ordena la suspensión de eventos masivos en todo el municipio durante este fin de semana.

"Trazamos toda la estrategia para mejorar la seguridad ciudadana de Pradera. Hoy quiero invocar a Dios para pedirle que el dolor que sentimos nos de la fuerza para seguir luchando por el municipio que queremos, para que sea más seguro, para que Pradera pueda vivir en esa paz que anhelamos", señaló el alcalde de Pradera, Francisco Guzmán.

La familia del secretario exige a las autoridades celeridad en la investigación para evitar que su muerte quede impune. Su tío Obeimar Jiménez, indicó que justo el día del atentado, le había pedido reforzar su esquema de protección.

"Él me decía: no tío, yo no tengo ningún problema, no tengo enemigos, no tengo por qué andar con escolta, y yo le decía que no anduviera solo, que no esté solo en el carro y él me respondió que no tenía problemas con nadie. Ese día yo lo llamo, me dijo que iban a hacer un trabajo social, que era importante para el municipio, pero desafortunadamente acaban con la vida de él", indicó el tío del secretario.

La Policía ya publicó el cartel con las fotos de los sicarios que asesinaron al secretario de Gobierno, reiterando la recompensa de $100 millones de pesos. Las exequias del funcionario se realizarán mañana en el cementerio cristo rey de Pradera.