Presidente Petro envió mensaje a alcalde de Cali por monocultivo de la caña

En medio del discurso que dio el presidente Gustavo Petro en la inauguración de la Zona Verde de la Cop16 en el Bulevar del Río en Cali, el jefe de Estado envió un mensaje al alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, quien estaba presente en un evento cultural.

El máximo mandatario cuestionó la agroindustria del azúcar por la concentración de tierras para el monocultivo de la caña que se da en el departamento del Valle del Cauca.

“Si se concentra en un solo cultivo y a veces bajo unos mismos propietarios, la tierra del Valle del Cauca fértil, el campesinado, los indígenas, las comunidades negras terminan saliendo hacia donde están las selvas porque no tienen otra oportunidad para vivir”, dijo Petro.

También recalcó que no contar con otras alternativas de trabajo, hace que las comunidades vivan en condiciones no adecuadas, por lo que su salida es irse a otras actividades e incluso ilícitas en el pacífico colombiano.

Publicidad

“Es por eso que estas personas terminan arrumadas en los barrios populares bajo techo de cartón como he conocido a varios en el distrito de aguablanca en donde no hay el trabajo, ni el estudio para la juventud y en donde a veces quienes protestas le disparan una granada en el ojo”, señaló el presidente colombiano.

Desde Cali, el presidente Gustavo Petro amplió su propuesta de la compra estatal de cosechas de coca en El Plateado, Cauca. “Si los norteamericanos, que tanto se preocupan por nuestros problemas de cultivos de hoja de coca, nos ayudarán a vender esos productos legales en California, EE. UU. o Pekín”, aseguró.