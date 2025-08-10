Pruebas Saber suspendidas y cinco heridos dejó atentado a estación de Policía en La Vega, Cauca

Un atentado con explosivos a la estación de Policía de La Vega, Cauca, por parte de grupos armados, dejó como saldo dos uniformados lesionados de 25 y 26 años, uno de ellos con quemaduras de 3 grado en todo su cuerpo y el segundo con afectación en su cuello, abdomen, y pie izquierdo por las esquirlas de los artefactos, por la gravedad de sus heridas fueron trasladados hasta el Hospital Susana Valencia de la ciudad de Popayán.

A esta cifra de lesionados se suman tres civiles más de 16,45 y 92 años de edad, quienes presentan múltiples afectaciones en diferentes partes del cuerpo, producto de las esquirlas de los artefactos usados contra la estación, todos se encuentran en observación en el hospital local de La Vega.

“Tenemos el ingreso de estos heridos, están siendo atendidos por el personal médico del hospital de La Vega, todos con lesiones generalizadas, quemaduras de tercer grado, esquirlas en cuello y en abdomen, y nosotros de todas maneras estamos haciendo el seguimiento a través del Crue en el Cauca”, dijo Carolina Camargo, secretaria de Salud del Cauca.

Estos hechos se presentaron en la conmemoración de los 248 años de las fiestas patronales a San Lorenzo Mártir, según las autoridades fueron más de ocho ataques los que se realizaron con drones cargados con explosivos y hostigamiento a la estación de policía con ráfagas de fusil durante varios minutos.

“Estas son las consecuencias de la carga explosiva puesta por un actor armado ilegal, que hoy está afectando a la cabecera de La Vega, nosotros ya lo habíamos advertido que esta disputa territorial los más afectados iban a hacer los pobladores que están sumamente preocupados, por eso enviamos un mensaje a ellos y a todas las familias de los heridos“, expresó Octavio Guzmán, gobernador del Cauca.

Por cuenta del atentado, las pruebas saber del Icfes, tuvieron que ser canceladas para proteger a la comunidad educativa, y la fuerza pública reforzó la seguridad en todo el perímetro urbano y rural para evitar nuevos ataques. La población civil permanece confinada por temor a salir y quedar en medio del fuego cruzado.