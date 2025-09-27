En vivo
Reconocido docente de la zona rural de El Cerrito, Valle del Cauca, fue asesinado en Cali

Reconocido docente de la zona rural de El Cerrito, Valle del Cauca, fue asesinado en Cali

Las autoridades ya iniciaron la investigación para determinar las causas de este crimen, teniendo en cuenta que el profesor no había denunciado amenazas en su contra.

Docente asesinado en Cali, Valle del Cauca
Tomado de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de sept, 2025

Luis Ernesto Sánchez, de 55 años de edad, era un reconocido líder social de la zona rural del municipio de El Cerrito, en el Valle del Cauca, que durante varios años se desempeñó como docente, en la institución educativa del corregimiento de Tenerife.

Su trabajo se destacaba por los esfuerzos y acciones que adelantaba con su estudiantes para evitar que fueran víctimas de reclutamiento forzado por parte de los grupos armados ilegales que delinquen en la zona, como el frente ‘Adán Izquierdo’ de las disidencias de las Farc, así como el frente 57.

Sánchez se encontraba en Cali realizando varias diligencias, y mientras se movilizaba en un taxi por el sur de la ciudad, fue abordado por hombres armados, quienes le dispararon varias veces, y aunque el conductor alcanzó a llevarlo a un centro asistencial, el profesor murió por la gravedad de sus heridas.

Las autoridades ya iniciaron la investigación para determinar las causas de este crimen, teniendo en cuenta que el profesor no había denunciado amenazas en su contra. Según Indepaz, Luis Ernesto se convierte en el líder número 150 en ser asesinado en el país en lo corrido de este año.

"Fue un reconocido líder social y docente, destacado por su trabajo en favor de los derechos de la niñez y la juventud en Tenerife, Valle del Cauca. A través de un aula tecnológica, impulsaba procesos educativos que buscaban motivar a niños, niñas y adolescentes, con el fin de prevenir su reclutamiento por parte de los grupos armados presentes en la zona", indicó Indepaz a través de un comunicado.

