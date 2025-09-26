Tres heridos en medio de un intento de fleteo en Avenida Roosevelt de Cali

Un ciudadano, que acababa de retirar una importante suma de dinero de una sucursal bancaria, ubicada en la Avenida Roosevelt con calle 25, sur de Cali, fue abordado por un hombre que portaba un arma de fuego. Cuando el delincuente intentaba quitarle el dinero, apareció su escolta y se registró un enfrentamiento a disparos en plena vía pública.

La balacera dejó tres personas heridas, la víctima del fleteo, el escolta y el asaltante. La Policía reaccionó rápidamente, varias patrullas llegaron al lugar y lograron la captura de delincuente.

"Cuando finalizan las transacciones, al momento de salir son sorprendidos por el delincuente el cual acciona su arma de fuego, estas personas reaccionan y hay un intercambio de disparos, lo cual salen lesionados tanto el delincuente como dos de las personas en la sucursal bancaria", confirmó el coronel Nelson Prieto, comandante del Tercer Distrito de Policía de Cali.

Todos los heridos fueron trasladados a hospitales del sur de Cali. Todos está fuera de peligro de acuerdo con información de las autoridades