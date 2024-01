Renunció asesor de Alcaldía de Cali después de denuncia en su contra por presunta violencia sexual

A través de la redes sociales se conoció una denuncia en la que acusan al abogado Juan Camilo Castilla, quien hoy es asesor de la Alcaldía de Cali para coordinar las relaciones con el Gobierno Nacional y otras entidades descentralizadas, de supuestamente haber acosado y abusado sexualmente de dos mujeres en el año 2019.

Esta denuncia enseña documentos radicados el 16 de noviembre del 2019, cuando, según la denunciante, el abogado supuestamente habría usado una salida para aprovecharse de ella, donde manifestó que lo único que recuerda es un dolor en la zona pélvica.

Ante estas acusaciones, Blu Radio se comunicó con Juan Camilo Castilla, el asesor que es el blanco de estas acusaciones, quien manifestó que durante estos años no ha recibido una notificación de la Fiscalía.

Publicidad



"Realmente yo no he sido notificado, me entero por esto y pues, inmediatamente, puse en conocimiento de conocimiento de mi abogado penalista. Él me dio las noticias criminales y pues esperaré el llamado de las autoridades, porque reitero, no he sido notificado", señaló el abogado.

El abogado asegura que estas acusaciones son parte de un plan para dañar la imagen de la actual administración, por lo que decidió dar un paso al costado hasta que se esclarezca el proceso.

"Creo que es una intención de dañar el buen nombre del señor alcalde y, por ende, me he comunicado con él y le he presentado mi carta de renuncia, porque no voy a permitir que yo sea utilizado para mancillar su buen nombre", finalizó Castilla.

Publicidad