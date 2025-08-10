Reprograman pruebas del Icfes y piden a directivas de CECEP dar soluciones a estudiantes

El Ministerio de Educación se pronunció ante los graves disturbios presentados en Cali por un grupo de estudiantes que no pudieron presentar las pruebas Icfes en una institución que decidió cerrar sus puertas y no permitir el paso de los estudiantes. En el lugar, varios de ellos lanzaron piedras, quemaron algunos elementos y pegaron carteles en las paredes de la infraestructura del sitio.

El caso se registró en las instalaciones de la Fundación Universitaria CECEP, la cual fue cerrada hace una semana por los mismos estudiantes adscritos a ese centro educativo, quienes manifestaron graves irregularidades como la falta de docentes que no les ha permitido iniciar el segundo semestre de este 2025, infraestructura en mal estado, entre otras. El centro educativo hace 18 años está siendo intervenido por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

"En consecuencia, se exhorta al CECEP y a su administrador a brindar de manera urgente respuestas claras y soluciones concretas que permitan restablecer el acceso a clases y a los servicios académicos. Paralelamente, el Ministerio iniciará el trámite correspondiente para evaluar las condiciones institucionales", dice el comunicado del Ministerio.

Suministrado por Asamblea estudiantil CECEP

Sobre las pruebas Saber del Icfes que no se realizaron este domingo 10 de agosto, desde la Secretaría de Educación de Cali indicaron que, en comunicación con la entidad, manifestaron que serán reprogramadas para este próximo 17 de agosto en otra sede educativa.

"Gracias a una rápida reacción que tuvimos con la directora nacional del Icfes y con la premura que nos respondieron en la Escuela Nacional del Deporte, les podemos decir que ya tenemos todo lo necesario para que dentro de 8 días, estos cerca de 1.000 jóvenes que no pudieron presentar sus pruebas Saber lo harán dentro de 8 días en la Escuela Nacional del Deporte", explicó Sara Rodas, secretaria de Educación de Cali.

Entretanto, el Ministerio de Educación confirmó que, ante la situación de los más de 600 estudiantes de la Fundación Universitaria CECEP que no han podido iniciar sus clases, este próximo 12 de agosto habrá una mesa de trabajo que fue convocada por sindicatos, docentes y estudiantes, para implementar rutas y alternativas de solución que les permitan asegurar su permanencia en el Sistema de Educación Superior.