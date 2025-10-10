Rescatan a empresario colombo-japonés del sector de la caña tras ser secuestrado en el Valle

Hombres armados secuestraron a Felipe Tanaka, de 46 años, y de nacionalidad colombo-japonesa, un empresario del sector de la agroindustria de la caña de azúcar en el Valle del Cauca. Versiones preliminares indican que los sujetos llegaron cerca de las 6:00 de la mañana a su finca, ubicada en un sector del corregimiento de El Bolo, municipio de Palmira, y en su camioneta lo obligaron a irse con ellos.

Una llamada de los trabajadores de la zona permitió que las autoridades iniciaran de manera inmediata una persecución al vehículo, el cual, minutos más adelante, fue abandonado por los captores junto con el empresario en un sector del municipio de El Cerrito.

"El Gaula Militar informa sobre el secuestro de Felipe Tanaka, y es así como las unidades policiales inician un plan candado que consistió en ubicarse en todas las salidas de los municipios de esa zona. Allí, en ese cerramiento, una patrulla observa la camioneta, inicia la persecución; estos delincuentes entran a una zona boscosa, donde dejan abandonada la camioneta, y los uniformados rescatan al señor", dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del departamento del Valle.

Sobre su secuestro, las autoridades en este momento se encuentran investigando el caso para conocer quién o qué grupo que delinque en la zona está detrás de este hecho, o si se trató de algo relacionado con su labor en la agroindustria de la caña o, por el contrario, de un tema personal.



"Es materia de investigación. Nosotros ya estamos con las actividades de la Policía Judicial y también se está buscando qué hay detrás de este caso, pero también identificar a los responsables. Les pedimos que ustedes nos ayuden a identificar o entregar la información que nos permita esclarecer el caso. Es importante la ayuda de la comunidad", explicó la general.

Después de su rescate, la víctima fue llevada hasta un centro asistencial para las respectivas revisiones médicas, ya que, durante el secuestro, los hombres le propinaron varios golpes en diferentes partes del cuerpo. El personal de salud posteriormente descartó lesiones de gravedad.

