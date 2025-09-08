Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Liberación de militares
Vía al Llano
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Resultados de investigación sobre ataque en Mosquera se conocerán esta semana: Gobierno de Nariño

Resultados de investigación sobre ataque en Mosquera se conocerán esta semana: Gobierno de Nariño

El secretario de Gobierno departamental desmintió que hubiera existido una orden de alto contra la lancha en la que se movilizaba la alcaldesa de Mosquera.

disparo-contra-embarcacion-en-nariño.jpg
Sobrevivientes de disparo contra embarcación en Nariño.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 08:57 p. m.

El Gobierno de Nariño confirmó que entre martes y miércoles se conocerán los resultados de la investigación por el ataque a la embarcación en la que viajaba la alcaldesa de Mosquera, Karen Lizeth Pineda. El hecho, ocurrido en la madrugada del lunes en aguas del Pacífico nariñense, dejó una persona muerta y abrió un fuerte debate entre la comunidad y la Fuerza Pública.

“Entre mañana y pasado mañana tendremos la información oficial para ser responsables con las familias, las comunidades y la Fuerza Pública”, aseguró Fredy Andrés Gámez Castrillón, secretario de Gobierno departamental, en entrevista con Recap de Blu Radio.

El funcionario pidió esperar los resultados de las pesquisas para no alimentar la desconfianza que ya se siente en la región: “Estamos dando las condiciones para la movilidad y debemos ser responsables para decir que la información que se da, de un escenario, no es la correcta, porque la correcta saldrá en estos días”, explicó.

Gámez también desmintió que hubiera existido una orden de alto contra la lancha de la mandataria. “Iban a esa hora por el tema de la marea. No hubo una acción de pare en contra de la lancha de la alcaldesa”, precisó. Para reforzar las medidas de seguridad, anunció que este miércoles se realizará un consejo de seguridad departamental en Mosquera.

La versión de los pasajeros, sin embargo, muestra otra cara de la tragedia. José Tomás Ordóñez, líder social que viajaba en la embarcación, relató que nunca recibieron señales para detenerse y que la patrulla de la Armada disparó pese a los gritos desesperados: “No disparen, somos de la Alcaldía de Mosquera, no disparen”, aseveró. Según dijo, alumbraban con linternas para no chocar en la oscuridad, pero aun así fueron atacados.

Ordóñez recordó que todo ocurrió en segundos: “Pasamos por un lado de la embarcación de la Infantería de Marina y en segundos escuchamos ráfagas de fusil. Nos tiramos al piso y uno de los compañeros gritó que estaba herido”, concluyó, afirmado además que incluso cuando supieron que en la lancha viajaba la alcaldesa Karen Pineda, los disparos continuaron.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Nariño

Seguridad ciudadana