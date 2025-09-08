Resultados de investigación sobre ataque en Mosquera se conocerán esta semana: Gobierno de Nariño

El Gobierno de Nariño confirmó que entre martes y miércoles se conocerán los resultados de la investigación por el ataque a la embarcación en la que viajaba la alcaldesa de Mosquera, Karen Lizeth Pineda. El hecho, ocurrido en la madrugada del lunes en aguas del Pacífico nariñense, dejó una persona muerta y abrió un fuerte debate entre la comunidad y la Fuerza Pública.

“Entre mañana y pasado mañana tendremos la información oficial para ser responsables con las familias, las comunidades y la Fuerza Pública”, aseguró Fredy Andrés Gámez Castrillón, secretario de Gobierno departamental, en entrevista con Recap de Blu Radio.

El funcionario pidió esperar los resultados de las pesquisas para no alimentar la desconfianza que ya se siente en la región: “Estamos dando las condiciones para la movilidad y debemos ser responsables para decir que la información que se da, de un escenario, no es la correcta, porque la correcta saldrá en estos días”, explicó.

Gámez también desmintió que hubiera existido una orden de alto contra la lancha de la mandataria. “Iban a esa hora por el tema de la marea. No hubo una acción de pare en contra de la lancha de la alcaldesa”, precisó. Para reforzar las medidas de seguridad, anunció que este miércoles se realizará un consejo de seguridad departamental en Mosquera.

La versión de los pasajeros, sin embargo, muestra otra cara de la tragedia. José Tomás Ordóñez, líder social que viajaba en la embarcación, relató que nunca recibieron señales para detenerse y que la patrulla de la Armada disparó pese a los gritos desesperados: “No disparen, somos de la Alcaldía de Mosquera, no disparen”, aseveró. Según dijo, alumbraban con linternas para no chocar en la oscuridad, pero aun así fueron atacados.

Ordóñez recordó que todo ocurrió en segundos: “Pasamos por un lado de la embarcación de la Infantería de Marina y en segundos escuchamos ráfagas de fusil. Nos tiramos al piso y uno de los compañeros gritó que estaba herido”, concluyó, afirmado además que incluso cuando supieron que en la lancha viajaba la alcaldesa Karen Pineda, los disparos continuaron.