Revelan el video del momento exacto en el que se produce atentado a base aérea en Cali

Este viernes, Noticias Caracol y Blu radio conocieron el video del momento exacto en el que se produce el fatal atentado cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali el pasado 21 de agosto. El ataque dejó un saldo trágico de seis personas muertas y más de 70 heridas.

La grabación muestra, de manera escalofriante, como una persona sale del vehículo cargado con explosivos y se aleja de la zona antes de la detonación.

Segundos después, la potente explosión del propio camión se produce, generando una onda expansiva que destruyó viviendas, locales comerciales y vehículos cerca de la base.

Según los reportes de las autoridades, el camión había lanzado dos artefactos explosivos contra la instalación militar antes de su propia detonación, la cual fue la causa principal de las víctimas mortales y los cuantiosos daños materiales en la zona.

Atentado en la base aérea de Cali deja varios muertos y decenas de heridos Foto: AFP

Las autoridades también confirmaron el hallazgo de un segundo camión cargado con explosivos en la zona, el cual, afortunadamente, no logró detonar gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional.

Hay que recordar que dos personas, Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre, fueron capturadas en flagrancia por miembros de la comunidad y entregadas a las autoridades.

La Fiscalía los ha vinculado como presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, señalándolos como responsables de ubicar los dos camiones explosivos y activar los dispositivos improvisados.

Vea en video las impactantes imágenes del momento de la explosión aquí: