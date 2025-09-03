Disidentes tenían listos 40 balones bomba y más explosivos para cometer atentados en Arauca

Integrantes de la subestructura 28 de las disidencias de las Farc, que están bajo el mando de alias ‘Iván Medina’, estarían planeando un nuevo atentado contra la fuerza pública en Arauca. De acuerdo con el Ejército, tras varios combates sostenidos en zona rural de Puerto Rondón, lograron la incautación de un poderoso arsenal listo para ser usado.

En un punto de la vereda Palmar, los soldados hallaron escondidas entre la maleza, 40 balones bomba, cada uno con 20 kilos de explosivos, y 31 canecas con Anfo, y otros artefactos que ya tenían todas las condiciones para ser lanzados con ayuda de drones o rampas.

Además, incautaron cuatro fusiles, dos escopetas, más de 650 cartuchos de diferentes calibres, proveedores y 30 uniformes camuflados, una antena satelital con equipos de comunicación, un tractor con tráiler, víveres, cuadernos con información manuscrita y dos plantas eléctricas portátiles.

Disidentes tenían listos 40 balones bomba // Foto: Ejército

El general Samuel Salinas, comandante de la Brigada 18 del Ejército, confirmó que producto de estos combates fueron abatidos tres integrantes de las disidencias.

“Esta estructura hace parte de las disidencias de la FARC, cuyo cabecilla es alias Antonio Medina. Con este resultado se afecta de manera estratégica la estructura criminal y se frustran las acciones terroristas que pretendían ejecutar”, agregó Salinas.

En las operaciones participaron además la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.