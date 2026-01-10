En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Secretaría de Salud de Cali exige atención inmediata en urgencias y advierte sanciones a IPS

Secretaría de Salud de Cali exige atención inmediata en urgencias y advierte sanciones a IPS

La medida se adopta en medio de la crítica situación del sistema de salud en el país, así como por las protestas y denuncias de usuarios en distintos centros asistenciales en Cali.

Publicidad

Publicidad

Publicidad