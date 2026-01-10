Secretaría de Salud de Cali exige atención inmediata en urgencias y advierte sanciones a IPS

A través de una circular emitida con fecha 9 de enero, dirigida a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con servicios de urgencias habilitados en la ciudad de Cali, la Secretaría de Salud Distrital exige la garantía de atención inmediata en los servicios de urgencias, sin barreras de acceso para los ciudadanos.

La medida se adopta en medio de la crítica situación que atraviesa actualmente el sistema de salud en el país, así como por las protestas y denuncias de usuarios registradas en distintos centros asistenciales de la capital del Valle.

“Ante posibles vulneraciones del derecho fundamental a la salud y, específicamente, en lo relacionado con la atención de obligatorio cumplimiento de pacientes que requieren atención de urgencias o que se encuentran ante una urgencia vital, hemos expedido una circular que recuerda esta obligatoriedad, casi de carácter constitucional, derivada de la propia Ley Estatutaria de Salud”, dijo Germán Escobar, secretario de Salud de Cali.

La circular advierte, además, que las IPS que no presten el servicio de urgencias vitales se enfrentarán a la imposición de sanciones administrativas, conforme a la normatividad vigente.



“Recordamos a todos los prestadores con servicios de urgencias habilitados la imposibilidad legal de cualquier negación de los servicios de urgencias, en lo relacionado con urgencias vitales y requerimientos asociados al derecho fundamental a la salud”, manifestó el secretario.

El documento también señala que, en los casos en los que se evidencien conductas graves o reiteradas, la Secretaría de Salud procederá a compulsar copias ante los entes de control competentes, como la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría General de la Nación, la Personería Distrital, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría, según corresponda, para analizar los casos de negación en la atención de urgencias.