Sicarios asesinan a hombre y se pasean por la calle tras el crimen en Palmira, Valle

La víctima fue identificada como Arley Riascos Torres, quien se movilizaba en una camioneta de alta gama en Palmira, Valle, y fue atacado a disparos sobre la calle 42 con carrera 28, en el sector de Versalles, a plena luz del día, por cuatro sicarios que, en motocicleta, le dispararon en repetidas ocasiones.

En un video que fue difundido por redes sociales, se ve que los sicarios usaron armas de largo alcance para asesinar a esta persona y, después de cometer el crimen, se pasearon durante varios minutos por el sector, ocasionando temor en la comunidad.

"Se presenta el homicidio de una persona que se movilizaba en una camioneta de color blanco. La institución ha dispuesto un equipo de investigación para esclarecer este hecho. Invitamos a toda la comunidad para que nos dé información y poder ubicar a los responsables", dijo el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante del Departamento de Policía Valle.

Autoridades investigan el asesinato de un hombre en Palmira, Valle, sicarios lo abordaron en un separador vial. Los atacantes utilizaron un arma de largo alcance y, tras cometer el crimen, se pasearon durante varios minutos por la calle. #VocesySonidos pic.twitter.com/7rsWT5NvZZ — BLU Pacífico (@BLUPacifico) August 10, 2025

Según la investigación de las autoridades, la víctima no es oriunda del municipio y, al interior del vehículo, se movilizaban otras personas más, quienes lograron salir sin lesiones del ataque sicarial.

"Frente al hecho donde pierde la vida una persona, nos permitimos informar que estas personas no son de Palmira, son del sur del país y se encontraban haciendo un trayecto entre la ciudad de Cali y un municipio del norte del Valle. En momentos en que hacían tránsito en la ciudad de Palmira, ocurre este hecho", manifestó Carlos Ardila, secretario de Seguridad y Justicia de Palmira.

Con cámaras de seguridad de la zona, la Policía busca identificar a las personas que cometieron el atentado sicarial y conocer, además, el trayecto que hicieron antes, durante y después de los hechos.