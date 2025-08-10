Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Sicarios asesinan a hombre y se pasean por la calle tras el crimen en Palmira, Valle

Sicarios asesinan a hombre y se pasean por la calle tras el crimen en Palmira, Valle

Según las autoridades la víctima provenía del sur del país y tenía como destino el norte del Valle. El hecho ha generado conmoción en la comunidad.

Buscan a sicario que asesino a hombre en camioneta en Palmira, Valle
Captura de pantalla de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 10, 2025 08:11 a. m.

La víctima fue identificada como Arley Riascos Torres, quien se movilizaba en una camioneta de alta gama en Palmira, Valle, y fue atacado a disparos sobre la calle 42 con carrera 28, en el sector de Versalles, a plena luz del día, por cuatro sicarios que, en motocicleta, le dispararon en repetidas ocasiones.

En un video que fue difundido por redes sociales, se ve que los sicarios usaron armas de largo alcance para asesinar a esta persona y, después de cometer el crimen, se pasearon durante varios minutos por el sector, ocasionando temor en la comunidad.

"Se presenta el homicidio de una persona que se movilizaba en una camioneta de color blanco. La institución ha dispuesto un equipo de investigación para esclarecer este hecho. Invitamos a toda la comunidad para que nos dé información y poder ubicar a los responsables", dijo el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante del Departamento de Policía Valle.

Según la investigación de las autoridades, la víctima no es oriunda del municipio y, al interior del vehículo, se movilizaban otras personas más, quienes lograron salir sin lesiones del ataque sicarial.

"Frente al hecho donde pierde la vida una persona, nos permitimos informar que estas personas no son de Palmira, son del sur del país y se encontraban haciendo un trayecto entre la ciudad de Cali y un municipio del norte del Valle. En momentos en que hacían tránsito en la ciudad de Palmira, ocurre este hecho", manifestó Carlos Ardila, secretario de Seguridad y Justicia de Palmira.

Con cámaras de seguridad de la zona, la Policía busca identificar a las personas que cometieron el atentado sicarial y conocer, además, el trayecto que hicieron antes, durante y después de los hechos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Palmira

Valle del Cauca

Asesinatos