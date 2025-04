Temblor de 4.6 sacudió el Pacífico colombiano: se sintió en varias regiones del país

Un temblor de magnitud 4.6 sacudió en la tarde de este miércoles al pacífico colombiano, según reportó el Servicio Geológico Colombiano .

De acuerdo con la entidad nacional, el epicentro del movimiento telúrico fue el Océano Pacífico, a unos 43 kilómetros de San Juan del Chocó, y la profundidad del mismo fue superficial, es decir, menor a los 30 kilómetros.

Usuarios en redes sociales reportaron que el temblor, registrado sobre las 5:44 de la tarde, se sintió en municipios como Buenaventura y Manizales.

Luego del temblor, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRS) no reporta afectaciones graves. Pese a ese balance preliminar, la entidad continúa en monitoreo y rastreo porque la comunicación en la zona no es fácil. Así mismo, En el Valle, el Cuerpo de Bomberos informa que no ha recibido reporte de afectaciones por el movimiento.