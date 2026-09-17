"Son nuevas formas en que opera el terrorismo": alcaldesa de Candelaria, Valle, sobre ataque a radar

La alcaldesa de Candelaria, Valle del Cauca, Jessica Vallejo, se refirió en Mañanas Blu, de Blu Radio, al ataque contra un radar de la Aeronáutica Civil registrado en el municipio y entregó detalles de las hipótesis que manejan las autoridades.

Vallejo explicó que durante el Consejo de Seguridad fueron planteadas dos hipótesis sobre los responsables del ataque al radar. Una de ellas apunta a la posible participación de grupos armados con presencia en el Valle del Cauca y el norte del Cauca.

“Hasta el momento tenemos dos hipótesis. Se trata de grupos que tienen asentamiento en el Valle del Cauca”, señaló la alcaldesa de Candelaria al explicar las líneas de investigación que manejan las autoridades.

La mandataria también mencionó como una de las posibilidades la participación de las disidencias de Adán Martínez, aunque aclaró que las autoridades continúan recopilando información para establecer quiénes estarían detrás del ataque.



Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue el uso de drones durante la acción contra esta infraestructura estratégica para la operación aérea. Según Vallejo, se trataría de una modalidad que incorpora nuevas herramientas tecnológicas.

“Son nuevas formas en que opera el terrorismo, donde innovan con tecnología”, afirmó la alcaldesa, quien agregó que, según la información recibida de la Policía y el Ejército, sería la primera vez que se registra un ataque de este tipo con drones en el Valle del Cauca.

Publicidad

La funcionaria indicó además que los responsables habrían utilizado fibra óptica para operar los drones. “Lo que tengo entendido es que usaron ya no señal de internet, sino fibra óptica”, explicó durante la entrevista.

El radar de la Aeronáutica Civil cumple una función estratégica, debido a que Candelaria está ubicada dentro de la zona de aproximación. El sistema permite detectar aeronaves y suministrar información necesaria para garantizar la seguridad de los vuelos.

La cercanía entre el radar y algunas comunidades también generó preocupación entre los habitantes de la zona. La alcaldesa explicó que en un sector cercano, ubicado aproximadamente a 1,5 kilómetros, viven unas 70 familias que fueron directamente afectadas por el impacto del ataque.

Publicidad

“Fueron las personas más impactadas y asustadas. De hecho, todavía no se recuperan de lo ocurrido, porque nunca antes habían vivido una situación de este tipo”, manifestó Vallejo.

Tras el ataque al radar en Candelaria, las autoridades también acordaron reforzar la seguridad de esta infraestructura estratégica. Para ello, se realizará una mesa de trabajo entre la Aeronáutica Civil y la Policía.

La alcaldesa señaló que entre las medidas que se estudian están la instalación de elementos de protección y equipos antidrones. También pidió aumentar el pie de fuerza en Candelaria, debido a la importancia estratégica de la zona.

“Es importantísimo que se refuerce la seguridad y eso quedó claro en el Consejo”, sostuvo Vallejo, quien destacó que actualmente hay presencia del Ejército y la Policía en el sector.

Además de la infraestructura de la Aeronáutica Civil, la alcaldesa advirtió que Candelaria alberga torres de energía que suministran electricidad a Cali. Por esta razón, insistió en la necesidad de fortalecer la seguridad en distintos puntos estratégicos del municipio.

En cuanto a la investigación, la Gobernación del Valle ofreció una recompensa de $40 millones y la Alcaldía de Candelaria aportó otros $10 millones para quienes entreguen información que permita identificar a los responsables del ataque.

Vallejo indicó que la recompensa podría aumentar dependiendo de la información que reciban las autoridades. La mandataria también hizo un llamado a los habitantes de Candelaria para que colaboren con la investigación y entreguen datos que permitan esclarecer el hecho.