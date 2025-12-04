Tradicional Calle del Sabor tendrá nueva ubicación por riesgos estructurales en su zona actual

Este viernes y sábado serán los últimos días de la Calle del Sabor en su espacio tradicional, ubicado en la calle 10 entre carreras 3 y 4, en el centro de Cali. El cambio obedece a riesgos estructurales en los edificios que rodean la zona actual, lo que llevó a las autoridades a prevenir posibles tragedias en un lugar que recibe cientos de visitantes cada fin de semana.

La decisión fue tomada entre la Alcaldía de Cali, los diferentes gremios y comerciantes del sector, quienes sostuvieron reuniones para evaluar la situación.

“Lo que estamos haciendo hoy no tiene otra justificación que el riesgo a la vida de quienes han estado allí. El edificio es antiguo, posiblemente de un siglo, con una infraestructura muy deteriorada, lo que representa un riesgo para quienes frecuentan este espacio. Hay empresarios interesados en recuperar ese patrimonio, pero con las condiciones actuales la Calle del Sabor no puede continuar allí”, explicó Mabel Lara, secretaria de Desarrollo Económico de Cali.

Durante diciembre, se implementará un plan piloto trasladando la Calle del Sabor a la calle 11 entre carreras 3 y 4, donde se encuentran las instalaciones de la DIAN, también en el centro de la ciudad. El nuevo espacio contará con más medidas de seguridad para el ingreso de los visitantes.

“Vamos a tener más filtros y mayor seguridad, considerando que ahora contamos con un espacio mucho más amplio. Las medidas se refuerzan para brindar una mejor experiencia y consolidar esta expresión popular como un atractivo turístico importante de Cali”, señaló Brayan Medina, presidente de la Corporación Calle del Sabor.

El nuevo punto comenzará a operar desde el próximo fin de semana, viernes 12 de diciembre, en el mismo horario habitual: de 5:00 p. m. a 1:00 a. m. La Calle del Sabor nació en 2021, tras la pandemia y, desde entonces, se ha consolidado como un escenario cultural que reúne a caleños y turistas alrededor de la música.

