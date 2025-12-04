En vivo
Tradicional Calle del Sabor tendrá nueva ubicación por riesgos estructurales en su zona actual

Tradicional Calle del Sabor tendrá nueva ubicación por riesgos estructurales en su zona actual

Las noches del viernes 5 y sábado 6 de diciembre serán las últimas de la Calle del Sabor donde se convirtió en icono de Cali. A partir del 12 de diciembre estará en la calle 11 entre carrera 3 y 4.

