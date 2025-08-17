Tragedia en el zoológico de Cali: fallece la tigresa Indira tras enfrentamiento

Un lamentable caso se presentó en las últimas horas en el zoológico de Cali entre los tigres del lugar. Varios de ellos protagonizaron una pelea por el control territorial que dejó a la tigresa muerta por los ataques de su opositor, que sería su mismo hijo.

Se trata de Indira, la tigre que llevaba más de 21 años en el zoológico de la ciudad. Sobre esta situación, sus cuidadores indicaron que este tipo de hechos violentos entre los mismos tigres nunca se habían presentado

"Nuestro corazón se encuentra muy triste, muy afligido. Hubo un enfrentamiento en el recinto de Tigres, donde macho y hembra tienen una disputa por límites territoriales. En el momento en que sucede esto, todo nuestro equipo de bienestar animal actúa inmediatamente para poder trasladar a Indira, la hembra, a zona de manejo y poder darle las atenciones médicas necesarias para poder salvar su vida", expresó una de las cuidadoras de los tigres.

Aunque Indira, la tigre del zoológico de Cali, fue llevada hasta el centro médico veterinario, los profesionales no pudieron hacer nada por salvarla, ya que las heridas fueron tan graves que ocasionó su muerte, en este momento el tigre su hijo se encuentra bajo observación de los veterinarios para evitar nuevos hechos violentos.

"Canú, que nació aquí en el zoológico de Cali, hijo de Indira, lleva alrededor de 13 años y este comportamiento nunca se había presenciado mientras ellos estuvieron acá con nosotros. Esperamos poder contarles resultados verídicos para que ustedes también sean parte de todo lo que estamos viviendo y se sumen a nuestra familia desde la nobleza, desde el amor y sobre todo desde la compañía", expresó la medico veterinario.