Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Avioneta en Medellín
Alfredo Saade
Polémica Carlos Ramón González
Cumbre Putin-Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Tragedia en el zoológico de Cali: fallece la tigresa Indira tras enfrentamiento

Tragedia en el zoológico de Cali: fallece la tigresa Indira tras enfrentamiento

Una pelea territorial en el Zoológico de Cali dejó muerta a Indira, tigresa de 21 años, tras ser atacada por su hijo Canú. El hecho causó conmoción.

Indira, la tigresa símbolo del Zoológico de Cali, muere en pelea con su hijo.
Zoológico de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 17, 2025 08:21 a. m.

Un lamentable caso se presentó en las últimas horas en el zoológico de Cali entre los tigres del lugar. Varios de ellos protagonizaron una pelea por el control territorial que dejó a la tigresa muerta por los ataques de su opositor, que sería su mismo hijo.

Se trata de Indira, la tigre que llevaba más de 21 años en el zoológico de la ciudad. Sobre esta situación, sus cuidadores indicaron que este tipo de hechos violentos entre los mismos tigres nunca se habían presentado

"Nuestro corazón se encuentra muy triste, muy afligido. Hubo un enfrentamiento en el recinto de Tigres, donde macho y hembra tienen una disputa por límites territoriales. En el momento en que sucede esto, todo nuestro equipo de bienestar animal actúa inmediatamente para poder trasladar a Indira, la hembra, a zona de manejo y poder darle las atenciones médicas necesarias para poder salvar su vida", expresó una de las cuidadoras de los tigres.

Aunque Indira, la tigre del zoológico de Cali, fue llevada hasta el centro médico veterinario, los profesionales no pudieron hacer nada por salvarla, ya que las heridas fueron tan graves que ocasionó su muerte, en este momento el tigre su hijo se encuentra bajo observación de los veterinarios para evitar nuevos hechos violentos.

"Canú, que nació aquí en el zoológico de Cali, hijo de Indira, lleva alrededor de 13 años y este comportamiento nunca se había presenciado mientras ellos estuvieron acá con nosotros. Esperamos poder contarles resultados verídicos para que ustedes también sean parte de todo lo que estamos viviendo y se sumen a nuestra familia desde la nobleza, desde el amor y sobre todo desde la compañía", expresó la medico veterinario.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Tigres

Cali