Tras denuncia de congresista, Gob. del Valle da fecha para iniciar labores del puente en Juanchito

Toda una polémica desató la denuncia que hizo el congresista vallecaucano, Duvalier Sánchez, en su cuenta de "X" en las últimas horas. Al parecer, la solicitud de conocer las razones de la suspensión del puente de Juanchito sería de la misma comunidad.

A través de un documento que publicó en sus redes sociales, evidenció que, por medio de un acta de suspensión, se tomó la medida de frenar la construcción de la obra por algunos días.

"Desde hace varias semanas me estaban escribiendo habitantes afectados por la obra, me contactan preocupados porque no veían obreros ni avances. Pues investigamos y la gente tenía razón, hallamos una situación inconcebible. El contratista solicitó suspender la obra por un mes, y la gobernación del Valle ¡aceptó!", escribió el congresista.

Ante esto, desde las directivas de la Secretaría de Infraestructura de la gobernación del departamento explicaron las razones de dicha suspensión que se dio desde el pasado 29 de diciembre del año pasado.

Publicidad

"Informamos a la ciudadanía que el ingeniero Frank Ramírez, en su condición de secretario de Infraestructura del Valle, accedió a suspender, durante 16 días, la ejecución del contrato de la obra del puente de Juanchito. Lo anterior, por petición razonada y sustentada del contratista, ya que las canteras que suministran los materiales necesarios para poder avanzar en la obra, cerraron operaciones en su receso de fin de año", dijo Alfredo Almeida, subsecretario de Infraestructura del Valle.

En ese sentido, dieron a conocer que el próximo lunes 15 de enero el personal que trabaja en la construcción del Puente de Juanchito retomarán sus actividades en la obra, la cual esperan entregar en el mes de febrero, según el anuncio del nuevo gobierno.

Le puede interesar: