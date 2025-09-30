En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Tres lesionados dejó ataque con explosivos de disidencias en Bajo Calima en Buenaventura

Tres lesionados dejó ataque con explosivos de disidencias en Bajo Calima en Buenaventura

Se trata de dos civiles y un hombre de la Armada . El hecho fue atribuido a la “Jaime Martínez”, y en el ataque usaron granadas que fueron lanzadas por drones

Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

Las autoridades en Buenaventura, Valle confirmaron que en operaciones de registro y control, una unidad militar perteneciente al Batallón de Infantería de Marina No. 21, fue atacada en zona rural del corregimiento del Bajo Calima.

En un comunicado indicaron que el hecho fue atribuido al Grupo Armado Organizado Residual – GAOr “Jaime Martínez”, y que en el ataque usaron granadas que fueron lanzadas por drones.

“Como resultado del ataque terrorista, un tripulante de la Institución Naval resultó herido. Recibió primeros auxilios en el lugar y posteriormente fue evacuado a la ciudad de Cali, donde recibe atención médica especializada. Actualmente, se encuentra fuera de peligro.”, dice el comunicado.

Foto: AFP

En este hecho la comunidad del Bajo Calima también resultó lesionada con dos personas que tuvieron que ser trasladadas hasta el hospital Luis Ablanque de la Plata, el ataque se registró muy cerca de una Instucion educativa.

“La Armada Nacional rechaza categóricamente este ataque terrorista que va en contra del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, por tal motivo se interpondrá la respectiva denuncia ante la autoridad competente”, puntualiza el documento.

Por fortuna esta situación no dejó personas fallecidas, sin embargo, si se registraron algunas viviendas afectadas por la onda explosiva.

