Comunidades del río Anchicayá levantaron bloqueo en Buenaventura, pero anuncian protesta en Bogotá

Después de varias horas de bloqueo en el sector de El Gallinero, en la vía a Buenaventura, Valle del Cauca, a la entrada del corregimiento de Bajo Calima, por parte de integrantes de la comunidad de la cuenca del río Anchicayá, quienes reclaman el cumplimiento de indemnizaciones pendientes desde hace más de tres año, se lograron acuerdos con el gobierno local para dejar libre el corredor vial y restablecer la movilidad.

Entre las conclusiones se determinó que en la segunda semana de octubre viajarán a Bogotá para realizar una nueva protesta en las oficinas de la Defensoría del Pueblo, donde exigirán el pago de indemnizaciones por un daño ambiental ocurrido en julio de 2001, que actualmente afecta a por lo menos mil familias.

“Nosotros queremos ir a Bogotá, unas 200 personas, en la segunda semana, pero no tenemos los recursos. Desde la Alcaldía de Buenaventura logramos el acuerdo de que nos colaboren con los gastos para protestar en la Defensoría, porque tienen nuestros recursos y no nos los han entregado en efectivo”, señaló Rómulo Córdoba, vocero de las comunidades.

Entre tanto, desde el gobierno distrital de Buenaventura manifestaron que, por tratarse de reclamaciones dirigidas a la Defensoría del Pueblo, se brindará el apoyo necesario para que la comunidad las realice en dichas instalaciones. Advirtieron que tomar vías en el Valle solo ocasiona afectaciones a la cadena productiva de la región.



“Luego de participar en la mesa de diálogo y escuchar a las partes, se resolvió la situación de manera pacífica y en consenso. Queremos decirles que las vías de hecho no son la solución, porque no se logra bloqueando. Ya pudimos aperturar la vía para no afectar los derechos de las demás personas”, explicó María Liliana Vivas Paz, secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Buenaventura.

Según los habitantes de la zona, algunos pagos quedaron incompletos, mientras que otros aún no han recibido la primera parte por parte de la entidad. A pesar de múltiples llamados, sus peticiones no han sido atendidas, por lo que anunciaron que se tomarán la capital del país en los próximos días.