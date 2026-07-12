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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Un hombre y su madre fueron asesinados a tiros al interior de su vivienda en Cartago, Valle

Un hombre y su madre fueron asesinados a tiros al interior de su vivienda en Cartago, Valle

Autoridades activaron un equipo especializado de inteligencia con el fin de adelantar las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

FOTO REFERENCIA HOMICIDIO- BLU RADIO.jpg
Referencia, homicidio.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de jul, 2026

Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Cartago, en el norte del Valle del Cauca, luego de que un hombre y su madre, una mujer de 87 años, fueran asesinados con arma de fuego dentro de su residencia, ubicada en el barrio El Jubileo.

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Tras conocer el caso, la Policía Nacional activó un equipo especializado de Policía Judicial e Inteligencia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con el fin de adelantar las investigaciones que permitan establecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

"De manera inmediata, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, dispuso un equipo especializado de Policía Judicial e Inteligencia para adelantar las investigaciones que permitan esclarecer este hecho y capturar a los responsables. Las primeras labores investigativas indican que este caso estaría relacionado con la confrontación entre estructuras delincuenciales organizadas que buscan el control de actividades criminales en el municipio", dijo el Teniente Coronel Oscar Hernández comandante Distrito de Policia Cartago.

La Policía Nacional rechazó este hecho violento que enluta a una familia cartagüeña y aseguró que continuará desplegando todas sus capacidades operativas e investigativas para esclarecer lo ocurrido y capturar a los responsables, quienes deberán responder ante la justicia.

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