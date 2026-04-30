“Una conducción errada, sin método y capacidades de paz total”: FIP sobre seguridad en Cauca y Valle

En cinco días, los ataques ocurridos en 16 municipios del Cauca y seis del Valle, dejaron al menos 21 personas muertas y más de 65 heridas. Además, entre enero de 2022 y marzo de 2026 se registraron 586 acciones armadas en ambos departamentos. Con los hechos recientes, el total asciende a aproximadamente 620 ataques. Este comportamiento ubica a 2025 como el año con más atentados en los últimos 15 años en la región.

“El responsable de los atentados es el Bloque Occidental del Estado Mayor Central, la facción disidente de las Farc liderada por 'Iván Mordisco'. Esta estructura es comandada por Iván Idrobo (alias 'Marlon') quien asumió el mando en 2022, luego de la muerte de alias 'Mayimbú' en el marco de una operación militar”, subraya el analisis de la FIP.

Con cerca de 2.651 integrantes distribuidos en al menos 11 frentes, ocho de ellos con presencia directa en Cauca y Valle, esta estructura es identificada como la que más ataques comete, tanto contra la fuerza pública, como contra la población civil.

Entre sus frentes más relevantes están las columnas Dagoberto Ramos, Carlos Patiño y Jaime Martínez, esta última señalada de participar en varios de los atentados recientes. Además, desde 2024 ha sido el bloque con más ataques realizados con drones en el país.



“Lo que ocurre hoy es inseparable de la trayectoria de una región que por más de seis décadas ha padecido la presencia de actores armados ilegales. Desde la aparición de las disidencias en 2018, la violencia se ha mantenido de forma sostenida. A esto se suma el valor estructural del territorio: Cauca y Valle conectan el centro del país con el Pacífico, articulan corredores entre cordilleras y concentran economías ilegales. Controlar esta región implica incidir sobre rutas, producción y salida de rentas criminales. Por eso ha sido, históricamente, un espacio de disputa entre distintos actores armados”, señala la FIP.

Atentado en vía Panamericana, en Cauca Foto: captura pantalla

Fallas de la paz total

Sobre las causas del deterioro, la FIP advierte que parte de la situación actual está relacionada con fallas en la implementación de la política de paz total. En ese sentido, señalan que “el deterioro de las condiciones de seguridad es, en parte, el resultado de una conducción errada, sin método y capacidades”, y que los ceses al fuego adoptados sin verificación suficiente terminaron favoreciendo el fortalecimiento de estas estructuras ilegales.

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El análisis también cuestiona el enfoque del debate público frente a esta situación: “Coyunturas como los ataques de estos grupos, que crean escenarios críticos en las condiciones de seguridad e impactan en la polarización del país”.

Frente a esto, la FIP advierte que ese planteamiento resulta limitado, al señalar que ese escenario desvía la verdadera discusión de “no desechar procesos de negociación y sometimiento con método, capacidades y líneas rojas, que de manera articulada permitan construir y poner en marcha una estrategia integral de seguridad”.

“El reto es no caer en la trampa de "paz o plomo", sino articular de manera efectiva la política de paz con una estrategia de seguridad”, advierten.

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Según el análisis de la FIP, el acuerdo de paz logró reducir la confrontación en la zona, pero anotan que las dificultades en su implementación dejaron vacíos que posteriormente fueron ocupados por disidencias, el ELN y otras redes criminales.

En esa línea, los hechos recientes representan un proceso de largo plazo, que se ha venido consolidando en los últimos años. Sobre el caso del Cauca, la FIP advierte que la situación es especialmente crítica: “El año pasado se registraron 175 hechos, un 52 % más que en 2024”.

El informe también señala que no hay una única causa que explique esta escalada, sino que responde a “la convergencia de factores operativos, económicos y organizacionales, bajo los cuales estos ataques pueden cumplir múltiples funciones”.

Por ello, advierte que la respuesta debe enfocarse en prioridades concretas como proteger a las comunidades, fortalecer las capacidades de la justicia y la fuerza pública, recuperar el control territorial, reforzar los mecanismos de desmovilización y sometimiento individual, y prevenir el reclutamiento.

“También es crucial golpear las finanzas criminales y contener la expansión de estos sistemas; fortalecer el control de fronteras, en particular el tráfico de armas; combatir la infiltración y la corrupción mediante mejores capacidades de contrainteligencia e investigación”, concluye el informe.