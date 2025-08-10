Violenta agresión a mujer en zona rural de Buenaventura: Policía asume la investigación

La policía del departamento del Valle asumió la investigación de un caso de violencia física contra una mujer que se registró al interior de una vivienda ubicada en zona rural de Buenaventura en un sector conocido como Los Tubos.

El hecho quedó registrado en video, y se ve la forma como el sujeto agrede a su víctima desde una escalera.

Inicialmente, las imágenes muestran que ella intenta huir de la casa, pero este se le tira encima haciéndola caer al piso. Segundos después la agarra del pelo y la sube por las gradas, a lo que sería un segundo piso.

En el video se observa que ambos se encuentran desnudos y se escucha que la mujer pide ayuda.

"De acuerdo a un video que circula en redes sociales donde se demuestra la agresión física hacia una mujer, la Policía Nacional ha dispuesto de todo su equipo investigativo a la mujer víctima de este suceso con el fin de adelantar las investigaciones pertinentes de este hecho punible", dijo la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la policía del Valle.

Sobre una imagen que es viral en redes sociales con fotografías del presunto agresor, donde se ofrece una recompensa por su captura, las autoridades confirmaron que al momento no se ha emitido ningún comunicado oficial con descripciones físicas del hombre.

Publicidad

"En esta imagen donde aparece una recompensa con el logo de la policía, les quiero informar que la Policía Nacional no ha emitido ningún texto o documento implicando a un presunto responsable por este hecho, lo que estamos haciendo en este momento es en actividades de investigación para capturar al responsable de esta violencia", explicó la oficial.

También se investiga si en el hecho el hombre habría abusado sexualmente de la mujer que al aparecer es oriunda de un sector de Cisneros, en zona rural de Buenaventura, Valle.