A 20 años de cárcel fue condenado implicado en crimen de Policía en Barrancabermeja

Un juez de conocimiento de Bucaramanga condenó a 20 años de prisión a Santiago Alberto López Joya, implicado en el asesinato del patrullero Hammer Guisseppe Martínez Sarmiento, adscrito a la Policía Antinarcóticos, ocurrido el pasado 10 de enero de 2026 en Barrancabermeja.

La decisión judicial se dio luego de que el procesado suscribiera un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el cual fue avalado por el despacho judicial.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en el barrio San Judas, sector conocido como Internacional, en la comuna Tres del puerto petrolero. El uniformado se encontraba en periodo de descanso compartiendo con familiares y amigos cuando varios hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta la vivienda para cometer un hurto.

Según las autoridades, los delincuentes intimidaron al patrullero con arma de fuego para robarle una cadena de oro, un anillo y una pulsera. En medio del asalto, la víctima habría opuesto resistencia y recibió varios disparos.



Martínez Sarmiento fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

La Fiscalía indicó que Santiago Alberto López Joya llegó al lugar junto a otras personas que participaron en el hecho criminal. El hoy condenado fue capturado el pasado 7 de febrero en Barrancabermeja, en cumplimiento de una orden judicial.

El asesinato del patrullero generó rechazo en Barrancabermeja e inclusive la Alcaldía en su momento ofreció una recompensa de $15 millones por información de los responsables del crimen.

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El proceso penal continúa para Juan David Tovar Torres, elsegundo implicado en el homicidio del uniformado.