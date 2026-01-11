Ofrecen $15 millones de recompensa por asesinato de patrullero en Barrancabermeja

Desde la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja expresaron su rechazo por el asesinato del patrullero de la Policía Nacional Hammer Guisseppe Martínez Sarmiento, adscrito a la Policía Antinarcóticos, ocurrido el sábado en la tarde en el barrio San Judas, sector conocido como Internacional, en la comuna Tres del puerto petrolero.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez Alipio confirmó 15 millones de pesos de recompensa para quién brinde información que permita la captura de los 2 hombres que en motocicleta cometieron el crimen.

“Rechazamos el asesinato del patrullero Hammer Guisseppe Martínez Sarmiento en el municipio de Barrancabermeja, Santander, nos unimos en solidaridad con su familia y desde la Alcaldía pedimos la colaboración de los buenos habitantes para que nos brinden información que permita capturar a los responsables”.

El uniformado se encontraba en periodo de descanso y compartía con familiares y amigos cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta la vivienda y lo intimidaron con arma de fuego para robarle una cadena de oro, un anillo y una pulsera.



Durante el asalto, el patrullero recibió cuatro impactos de bala que le ocasionaron heridas de extrema gravedad.

Cinta de Policía Foto: Referencia AFP

Gravemente herido fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, pese a los esfuerzos del personal médico falleció minutos después debido a la magnitud de las lesiones.

Ante este hecho, la administración distrital anunció una recompensa de hasta 15 millones de pesos para quien suministre información veraz que permita la identificación y captura de los responsables del homicidio.

Al lugar del crimen llegó personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) que adelanta labores de inspección técnica, recolección de pruebas y análisis de cámaras de seguridad del sector, con el fin de establecer las circunstancias exactas del crimen.

Las autoridades manejan como principal hipótesis que el ataque estaría relacionado con un intento de robo, versión que aún se encuentra en proceso de verificación dentro de la investigación.

El crimen ha generado profunda conmoción en la comunidad barranqueña y dentro de la institución policial.