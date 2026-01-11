En vivo
Ofrecen $15 millones de recompensa por asesinato de patrullero en Barrancabermeja

Dos hombres armados asesinaron al patrullero Hammer Martínez cuando intentaban robarle varias joyas frente a su vivienda, mientras estaba de descanso. El uniformado recibió cuatro impactos de bala.

En medio de hurto asesinan a Policía en Barrancabermeja
Imagen de las autoridades. En medio de hurto asesinan a Policía en Barrancabermeja
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de ene, 2026
Editado por: Alix Salamanca

