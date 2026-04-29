A la cárcel taxista que transportó a sicarios de doble homicidio en Santander

Un juez envió a la cárcel a Pedro Javier Flórez Álvarez, el conductor de taxi capturado por su presunta participación en el ataque sicarial que dejó dos personas muertas y una más gravemente herida en un establecimiento de comidas rápidas en Piedecuesta.

La decisión fue adoptada por el Juzgado 12 Penal Municipal con funciones de control de garantías, tras la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que le imputó los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego agravado.

Los hechos ocurrieron en la noche del domingo 26 de abril en un local comercial del sector Barro Blanco, en la zona de Tejaditos, donde hombres armados ingresaron y dispararon contra varias personas que se encontraban en el lugar.

En el sitio murieron Fredy Leonardo Medina Torres, de 25 años, y Jhonatan Yesid Sierra Mejía, de 19, quienes recibieron múltiples impactos de arma de fuego. En el mismo ataque, un joven de 21 años resultó herido y, debido a la gravedad de sus lesiones, fue remitido al Hospital Universitario de Santander.



Tras el atentado, unidades de la Policía activaron un plan candado luego de que testigos señalaran que los responsables huyeron en un vehículo tipo taxi. Minutos después, las autoridades lograron ubicar el automotor y capturar a su conductor.

De acuerdo con la investigación, Flórez Álvarez, de 34 años, habría tenido un rol clave en la logística del crimen, al transportar a los sicarios antes y después del ataque. Los presuntos autores materiales continúan siendo buscados por las autoridades.

Según información oficial, el procesado también estaría vinculado a otros hechos delictivos en el municipio, situación que hace parte de las indagaciones en curso.