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Nueva ola de violencia en Santander deja varios muertos y heridos en distintos municipios

El caso más reciente ocurrió en el barrio Tejaditos, en el municipio de Piedecuesta, donde un ataque sicarial dejó dos hombres muertos y una persona más herida.

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Por: Redacción BLU Radio Santander
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Actualizado: 27 de abr, 2026

Una nueva escalada de violencia sacude al departamento de Santander tras registrarse varios hechos violentos en las últimas horas en Piedecuesta, Girón, Bucaramanga y Barrancabermeja, que dejan un saldo de al menos cuatro personas muertas y varios heridos.

El caso más reciente ocurrió en el barrio Tejaditos, en el municipio de Piedecuesta, donde un ataque sicarial dejó dos hombres muertos y una persona más herida. Según información preliminar, hombres armados abrieron fuego contra las víctimas, generando pánico entre los habitantes del sector. Las autoridades confirmaron la captura de una persona presuntamente implicada en este hecho, quien será presentada ante la justicia en las próximas horas.

Estos hechos se suman a otros episodios de violencia registrados en Bucaramanga y Barrancabermeja, donde también se reportaron ataques de sicarios que dejaron más víctimas fatales, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades frente al recrudecimiento de la inseguridad en el área metropolitana y el Magdalena Medio.

Por otra parte, en el municipio de Girón, un hombre fue asesinado en medio de una riña. La víctima fue atacada con arma blanca en circunstancias que son materia de investigación. La rápida reacción de la Policía permitió la captura de tres presuntos responsables del homicidio.

Durante este procedimiento, se registraron momentos de tensión luego de que familiares de la víctima intentaran protagonizar una asonada contra las autoridades con el fin de impedir la captura de los señalados agresores. Sin embargo, la situación fue controlada por los uniformados, quienes lograron trasladar a los detenidos.

Las autoridades departamentales reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita esclarecer estos hechos y prevenir nuevos casos de violencia, mientras se refuerzan las estrategias de seguridad en las zonas más afectadas.

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