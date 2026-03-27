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A pesar de las críticas, alcalde de Bucaramanga defiende empréstito de $500 mil millones

El endeudamiento de la ciudad estará enfocado en la construcción de la Troncal Metropolitana Norte Sur y la modernización tecnológica de la red semafórica.

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