A pesar de las críticas, alcalde de Bucaramanga defiende empréstito de $500 mil millones

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, defendió con firmeza la solicitud de un endeudamiento por más de medio billón de pesos. El mandatario aseguró que este músculo financiero es la única vía para que la ‘Ciudad Bonita’ recupere el ritmo frente a otras capitales del país.

“Las demás ciudades avanzan y avanzan porque también se endeudan. Ya lo hemos dicho, Bogotá se endeudó con $9.5 billones, Cali se endeudó con $3.5 billones. Barranquilla, todos dicen Barranquilla está hermosa, está bonita, ¡cómo avanza! Pues claro, se endeudó con $3 billones, Cartagena se endeudó con $1.5 billones, yo estoy queriendo hacer una inversión de $0.5 billones de pesos para dos temas específicos”, expresó el alcalde Portilla.

El proyecto, que ya reposa en las comisiones del Concejo Municipal, se centra en dos ejes neurálgicos para la capital santandereana: la construcción de la Troncal Metropolitana Norte-Sur y la modernización tecnológica de la red semafórica, apuestas que el burgomaestre considera inaplazables para el desarrollo metropolitano.

"No podemos conformarnos con una ciudad que se ha estancado con obras de infraestructura": alcalde de Bucaramanga, @Cportilla40, respondió a criticas por solicitud de empréstito por $520.000 millones al Concejo #VocesySonidos pic.twitter.com/JfgrwW4iYR — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 26, 2026

Portilla fue enfático al señalar que Bucaramanga ha padecido un letargo de doce años en materia de grandes obras y que el endeudamiento no debe verse como un lastre, sino como una herramienta de competitividad necesaria.



Frente a los cuestionamientos en redes sociales y sectores de la oposición que señalan una presunta falta de planeación o ausencia de diseños técnicos, Portilla calificó dichas afirmaciones como estrategias para torpedear la gestión. El mandatario afirmó que el proyecto cuenta con un respaldo jurídico y financiero robusto, fruto de meses de trabajo previo, y desmintió categóricamente que no existan planos, tildando tales versiones de “mentira” y “pura paja”.

“Una cosa son las redes sociales y otra cosa es un debate serio, responsable y juicioso. Por eso nosotros, con nuestro equipo, estamos totalmente dispuestos a darlo y eso va a ocurrir en el marco de un debate legal, regulado por la Constitución y por la norma, que es en el Consejo Municipal de Bucaramanga”, acotó.

#Video El alcalde de Bucaramanga, @Cportilla40, radicó ante el Concejo Municipal, el proyecto de empréstito por 538 mil millones de pesos para obras de infraestructura vial #VocesySonidos pic.twitter.com/h1oB6e6t8d — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 21, 2026

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El alcalde aseguró que su equipo está totalmente dispuesto a entregar todas las clarificaciones necesarias, subrayando que la pelota está ahora en la cancha del Concejo Municipal. Por ahora, el empréstito fue aprobado en el primer debate y el próximo Domingo de Ramos se daría el debate que podría resultar definitivo.

