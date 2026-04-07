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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Absuelven a exsecretaria tras escándalo de tamales a $30.000 del PAE 2016 en Santander

Absuelven a exsecretaria tras escándalo de tamales a $30.000 del PAE 2016 en Santander

Ana de Dios Tarazona, exsecretaria de Educación de Santander, fue absuelta en el proceso en el que era investigada por presunta corrupción en el PAE 2016.

Ana de Dios Tarazona.jpg
BLU Radio. Ana de Dios Tarazona, exsecretaria de Educación de Santander / foto: suministrada.
Por: Verónica Rincón
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Actualizado: 7 de abr, 2026

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