Alcalde de Bucaramanga insistirá en préstamo por $ 350.000 millones para tres obras viales

El alcalde de Bucaramanga , Jaime Andrés Beltrán, confirmó que nuevamente presentará ante el Concejo Municipal el proyecto de acuerdo para obtener un préstamo de $350 mil millones. Este monto será destinado a tres obras de infraestructura que son: la construcción del intercambiador de la Novena con 45, la ampliación de la 2W del Mutis, y la creación de un Centro de Detención Transitoria para sindicados.

"Yo tengo algo claro, y es que, si queremos que Bucaramanga avance, necesitamos grandes inversiones. Otras ciudades como Bogotá, Medellín y Cali han recibido aprobaciones de préstamos millonarios, y Bucaramanga está pidiendo $350.000 millones para tres obras fundamentales para el progreso de la ciudad", explicó el mandatario.

El alcalde destacó que el proyecto más cercano a la ejecución es el intercambiador de la Novena con 45, que ya se encuentra en fase tres y está esperando la aprobación del crédito para iniciar las obras.

"Ya tenemos los renders, la planificación está lista, y el proyecto está esperando únicamente el aval del Concejo para comenzar a construirse", afirmó Beltrán. En este sentido, insistió en la necesidad de contar con el respaldo del Concejo Municipal para poder avanzar.

A pesar de que el proyecto ha sido presentado en dos ocasiones anteriores, el Concejo aún no ha dado su visto bueno para la aprobación del préstamo. El alcalde Beltrán destacó la importancia de seguir insistiendo en la necesidad de estas obras para el bienestar de los ciudadanos.

"No podemos quedarnos atrás, las ciudades vecinas están avanzando y nosotros no podemos quedarnos atrás. Si el Concejo no aprueba el préstamo, será muy difícil llevar a cabo estos proyectos", concluyó.

El proyecto se presentará formalmente en las sesiones ordinarias del Concejo de Bucaramanga a principios de marzo, y el alcalde confía en que esta vez se logrará la aprobación necesaria para financiar las obras.