Alcalde de Bucaramanga responde al Presidente Petro tras trino de "alcaldes de la muerte"

El alcalde de Bucaramanga , Jaime Andrés Beltrán, respondió con firmeza al presidente Gustavo Petro luego de que este se refiriera a algunos mandatarios locales como "alcaldes de la muerte", por no apoyar el día cívico de este martes.

"Defender la vida es garantizar que los niños que dependen del PAE (Programa de Alimentación Escolar) no se queden sin comer ese día. Defender la vida es evitar que las ciudades se paralicen por caprichos ideológicos que solo aumentan la polarización en Colombia", manifestó Beltrán.

El mandatario local recordó que en Bucaramanga hay más de 70.000 niños estudiando, de los cuales 40.000 dependen del PAE. "No puedo desescolarizar a los niños ni dejar de garantizarles su alimentación solo porque el presidente decidió que hoy es un día cívico. Otro día se le ocurrirá algo más por capricho", cuestionó.

Beltrán también criticó lo que considera un comportamiento electoralista del jefe de Estado. "No podemos detenernos por los caprichos del presidente, quien al parecer está en campaña política en lugar de gobernar el país", afirmó. "Nosotros, como alcaldes, no podemos someternos a políticas basadas en ideologías o en movimientos políticos, sino en hechos reales y en las necesidades de los ciudadanos". Además, señaló que Petro parece desconocer los territorios, ya que no se ha interesado en ellos.

Asimismo, hizo un llamado a la sensatez y la cordura, insistiendo en que las reformas deben ser consensuadas y no imponerse a través de manifestaciones políticas que buscan intimidar o amedrentar.

"Bienvenidas sean las reformas, pero que sean realmente construidas con el consenso de todos y no a través de ataques políticos. Ya basta de debates estériles; necesitamos gobernar", subrayó el alcalde.

Finalmente, Beltrán denunció que no solo los grupos criminales amenazan a los alcaldes, sino que ahora también sienten presión desde el Gobierno Nacional. "El rótulo nos lo pone él, nos amenaza con palabras, mientras que los grupos criminales y las bandas también lo hacen", enfatizó.