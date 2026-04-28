Alerta en Cáchira entre Santander y Norte de Santander por represamiento de río

Una grave emergencia se registra en el municipio de Cáchira, en límites entre Norte de Santander y Santander, por el represamiento de material vegetal y rocoso sobre el río Cáchira, situación que mantiene en máxima alerta a las autoridades ante el riesgo de una creciente súbita o avalancha.

La situación se agravó en la noche del 27 de abril, cuando las autoridades activaron el sistema de alarmas y emitieron un mensaje urgente dirigido a la comunidad del barrio Venezuela:

“Se informa a toda la comunidad del barrio Venezuela que se ha confirmado un grave desprendimiento de un pedazo de montaña en el punto Jericó. Este material está cayendo directamente al cauce del río Cáchira, lo que genera un alto riesgo de represamientos súbitos en el río”.

Este evento está relacionado con la caída de material en la zona de Jericó, uno de los puntos críticos que ha sido identificado por las autoridades dentro de la emergencia provocada por las lluvias y fenómenos de remoción en masa.



Organismos de socorro y funcionarios de la Alcaldía han recorrido los sectores en riesgo con megáfonos, alertando a la población sobre la necesidad de evacuar preventivamente y evitar permanecer cerca del río o sobre los puentes.

“Está comprobado que el material que se viene desprendiendo está represado sobre el cauce del río Cáchira. Es inmensamente grande y sigue llegando con árboles. Ese material está depositado y represado, por lo que hay que tomar precauciones”, advirtió el alcalde de Cáchira, Germán Jaimes, advirtió

El mandatario insistió en que existe un alto riesgo de liberación repentina del material acumulado, lo que podría generar una avalancha aguas abajo.

“Las crecientes súbitas no avisan. Lo que queremos es evitar pérdidas humanas”, enfatizó.

Publicidad

Como parte del plan de contingencia, la administración municipal habilitó la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario como albergue temporal para las familias que necesiten evacuar, mientras que el hospital local permanece en alerta para atender cualquier emergencia.

La situación ya deja afectaciones en la zona. Una avalancha arrasó con el puente sobre la quebrada Honda, generando alerta en comunidades de sectores como El Llano, Villanueva y Los Mangos.

La Alcaldía explicó el funcionamiento del sistema de alertas para la comunidad: si la alarma suena por menos de 5 minutos es estado de prevención. Si suena por más de 15 minutos de forma continua se debe hacer una evacuación inmediata de las viviendas ubicadas en la ribera del río.

Alerta por creciente súbita del río Cáchira en límites entre Santander y Norte de Santander tras fuertes lluvias. Avalancha destruyó un puente y provocó inundaciones en viviendas y cultivos #MañanasBlu pic.twitter.com/WWWEBI2QJL — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 28, 2026

Publicidad

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, pero atender de manera estricta las indicaciones oficiales, en medio de una emergencia que continúa en monitoreo permanente.