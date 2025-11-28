En Medellín el 30 % de la población viven en zonas con alto riesgo de amenazas como inundaciones

En Medellín el 30 % de la población viven en zonas donde existe alto riesgo de amenazas naturales como inundaciones, avenidas torrenciales o movimientos en masa. Así lo reveló el primer informe sobre gestión del riesgo elaborado por la Escuela del Hábitat de la Universidad Nacional de Medellín.

Según el Observatorio del Hábitat, responsable de la investigación, en Medellín, alrededor del 74 % de las pérdidas por desastres asociados a amenazas de origen natural son causadas por deslizamientos de tierra debido a los procesos de ocupación informal en laderas de la ciudad que son propensas a deslizamientos.

Así mismo, indica que el 30 % de la población vive en esas zonas de alto riesgo, lo que equivale en promedio a 780.000 personas que habitan en polígonos amenazados por inundaciones y derrumbes inminentes en Medellín.

En los últimos años, el mayor número de emergencias por desastres naturales se registraron en zonas como en el nororiente y noroccidente de la ciudad, donde vive la mayor cantidad de población vulnerable.



La directora de la Escuela del Hábitat de la Universidad Nacional en Medellín, Elizabeth Arboleda Guzmán, explica que cuando la gestión del riesgo se limita a atender emergencias y no a actuar sobre el territorio y sus desigualdades se convierte en una gestión que deja por fuera las causas estructurales que producen vulnerabilidad.

El informe advierte que los eventos que hoy se catalogan como desastres son, en realidad, la consecuencia directa de decisiones en materia de planeación y desarrollo urbano. Por eso, el Observatorio hace un llamado urgente a replantear la relación de la ciudad con su territorio y a que la revisión del POT incorpore una visión de equidad y solidaridad territorial, integrando el conocimiento técnico, social y comunitario.