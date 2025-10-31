Levantan calamidad pública en Medellín tras superar fase crítica por lluvias

El Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín anunció el fin de la calamidad pública decretada en abril, luego de evaluar el comportamiento de la actual temporada de lluvias y los resultados de las acciones preventivas implementadas en los últimos meses.

Durante la séptima sesión extraordinaria del consejo, las entidades participantes recomendaron al alcalde Federico Gutiérrez decretar el retorno a la normalidad, tras constatar que la ciudad ha superado las condiciones que originaron la emergencia.

Uno de los casos más destacados fue el de la cuenca de la quebrada Altavista, donde una creciente súbita amenazó con generar una tragedia en ese mismo corregimiento y los barrios aledaños. Sin embargo, luego de que se realizaran las evacuaciones solidarias y demoliciones preventivas, se evitó la afectación de más de 200 viviendas y 800 personas del sector Mano de Dios, explicó Carlos Quintero, director del DAGRD.

"Recomendaron al alcalde el decreto de retorno a la normalidad. Esto nos permite superar estas situaciones que derivaron en esta calamidad pública distrital mediante las acciones de las diferentes entidades", puntualizó el funcionario.



Además hay que recordar que recientemente en ese mismo sector se previno una emergencia, pues en la zona ya evacuada se registró el desbordamiento del mencionado afluente, lo que quiere decir que de permanecer allí la comunidad, se habrían presentado afectaciones mayores a las calles con lodo y pequeños daños materiales.

En lo corrido de 2025, Medellín ha atendido más de 6.800 emergencias, de las cuales 1.844 fueron causadas por las lluvias: 418 deslizamientos, 1.267 incidentes con árboles y 159 inundaciones.

Aunque el balance es positivo, el Siata advirtió que las lluvias continuarán en noviembre y diciembre, con posibles tormentas eléctricas y aumento de precipitaciones. Por ello, las autoridades reiteraron la petición a la ciudadanía de permanecer atenta al comportamiento de ríos, quebradas y cauces, y reportar cualquier emergencia a la línea 123.