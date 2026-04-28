Alerta máxima en el oriente del país por escalada de violencia en Cauca y Valle del Cauca

Las autoridades encendieron las alarmas en el oriente colombiano ante la reciente oleada de hechos violentos registrada en departamentos del suroccidente del país, especialmente en Cauca y Valle del Cauca, donde operan estructuras armadas ilegales.

El pronunciamiento lo hizo el general William Quintero, comandante de la Regional 5 de la Policía Nacional, quien confirmó que existe una alerta de carácter nacional y que ya se adoptaron medidas preventivas en varias regiones, incluyendo Norte de Santander y Santander.

Según explicó el oficial, tras un Consejo de Seguridad realizado en Cúcuta con presencia del Ministerio de Defensa, la cúpula militar y la dirección de la Policía, se impartieron instrucciones específicas para hacer frente a posibles amenazas derivadas de la situación de orden público.

El general Quintero advirtió que en la jurisdicción de la Regional 5 tienen presencia estructuras como los Grupos Armados Organizados (GAO) y los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), además de organizaciones como las disidencias de las FARC y el ELN, lo que incrementa el nivel de riesgo.



“Sí hay una alerta general. Hemos dado órdenes a los comandantes para extremar las medidas de seguridad en desplazamientos, instalaciones policiales y en todas las actividades que realizan nuestros uniformados, tanto dentro como fuera del servicio”, señaló el oficial.

Dentro de las acciones adoptadas se encuentran el refuerzo de la seguridad en estaciones de Policía, mayores controles en movilidad del personal uniformado y el fortalecimiento de los esquemas de autoprotección.

Las autoridades también destacaron el trabajo articulado con el Ejército Nacional y organismos de inteligencia, con el objetivo de anticipar posibles ataques y mitigar riesgos en medio de la coyuntura de seguridad que atraviesa el país.

Publicidad

Finalmente, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa y contribuir con información que permita prevenir hechos que puedan afectar la tranquilidad en esta región del país.