ANH reactiva la búsqueda de petróleo y gas y pone a Santander en el centro del debate

La exploración petrolera volverá a tomar fuerza en Colombia. Durante el XXIII Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía, que se realiza en Neomundo, en Bucaramanga, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ernesto Forero, anunció que la próxima semana comenzarán cinco procesos para avanzar en el conocimiento del subsuelo y la identificación de nuevas oportunidades para la exploración de hidrocarburos.

Ernesto Forero, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, confirmó desde Bucaramanga que la próxima semana iniciarán con cinco reconocimientos de subsuelos para explorar nuevos pozos petroleros en el país #MañanasBlu pic.twitter.com/n5GR7bngkc — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 22, 2026

El funcionario explicó que esta iniciativa, denominada “Oportunidades Exploratorias en Hidrocarburos 2026”, busca madurar técnicamente las zonas con potencial petrolero y gasífero antes de avanzar hacia decisiones de inversión y perforación.

“Sin exploración hoy, no tendremos reservas mañana”, aseguró Forero, al advertir sobre la necesidad de aumentar las reservas de petróleo y gas del país.



Según explicó, los ciclos permitirán contratar información, identificar las necesidades de conocimiento del subsuelo y acercar progresivamente esas oportunidades a las empresas, la academia y los profesionales del sector.

El anuncio se conoce en medio del debate nacional sobre el futuro de los hidrocarburos y, particularmente, sobre la posibilidad de avanzar nuevamente en la exploración de yacimientos no convencionales mediante técnicas como el fracking.

Publicidad

Respaldo a la exploración petrolera

Desde Bucaramanga, la directora de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (ACIPET), Marta Villarreal, manifestó su respaldo a la reactivación de la exploración petrolera y señaló que el país debe volver a asumir el riesgo de buscar nuevos recursos.

“Tenemos la urgencia de reactivar el sector de los hidrocarburos a través de la exploración de nuevos proyectos, a través de arriesgarnos a perforar yacimientos no convencionales”, afirmó Villarreal durante su diálogo con BLU Radio.

Publicidad

Le puede interesar: Petrolera para exploración en Casanare por líos con comunidades, pero seguirá produciendo

El tema tiene especial relevancia para Santander y el Magdalena Medio, una de las zonas históricamente vinculadas a la producción de hidrocarburos en Colombia y donde también se ha concentrado parte de la discusión sobre los yacimientos no convencionales.

Villarreal señaló que la región enfrenta un desafío relacionado con los costos de producción. Según indicó, el llamado lifting cost o costo de levantamiento de un barril de petróleo en el área de Santander estaría alrededor de 30 dólares, frente a un nivel inferior a los 10 dólares que, según explicó, debería buscarse mediante mayor eficiencia y nuevas tecnologías.

La directora de ACIPET también planteó que, además de explorar nuevos yacimientos, el país debe avanzar en tecnologías de recobro mejorado, con el objetivo de aumentar la recuperación de hidrocarburos en campos existentes.

Frente al fracking, Villarreal insistió en que se trata de operaciones complejas que requieren altas inversiones y una gestión rigurosa del riesgo. Señaló que, antes de desarrollar este tipo de proyectos, deben evaluarse aspectos relacionados con la protección ambiental, la seguridad de las comunidades y la operación.

“Riesgos existen en cualquier circunstancia de la vida”, sostuvo la dirigente gremial, quien pidió que la discusión sobre los yacimientos no convencionales se adelante con participación de expertos y con información técnica.

Por ahora, no hay anuncios concretos de nuevas inversiones para Santander derivados del Congreso de ACIPET. Villarreal explicó que ese balance se conocerá una vez concluya el encuentro, mientras el Gobierno Nacional avanza con los primeros ciclos de conocimiento del subsuelo anunciados por la ANH.