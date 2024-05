Aplazan audiencia contra entrenador de atletismo por presunto abuso a deportistas en Santander

Dos años han pasado desde que se conocieron las denuncias de siete jóvenes, que siendo menores de edad y alumnas de Giovanny Vega, habrían sido objeto de actos sexuales violentos por parte del entrenador de atletismo. Según el testimonio de las deportistas, Vega se aprovechaba de sus sueños para abusar de ellas.

“Yo tuve golpes por los entrenamientos y le pedí que me hiciera un masaje y en ese masaje yo sentía que él ya estaba tocando más allá de lo normal y me sentí súper incómoda”, aseguró una de las víctimas quien pidió reserva de su nombre.

Según indicó Juan Gabriel Henao, presidente de la Liga Santandereana de Atletismo, las jóvenes presuntamente víctimas del entrenador, eran de hogares disfuncionales.

“No había presencia de padre o que la mamá estaba todo el día trabajando. De escasos recursos. A muchas de esas chicas se les destruyó complemente la vida”, señaló Henao.

Publicidad

Durante el proceso, la audiencia de juicio oral en la que el juez define con base en las pruebas la culpabilidad o no del entrenador Vega, se ha aplazado 10 veces como consta en documentos de la Fiscalía.

“Nos han dejado completamente solas y hoy en día Giovanny Vega sigue dilatando los juicios con la excusa de que está enfermo, entonces, yo me pregunto porque para él si el derecho y para las víctimas no” dijo otra de las víctimas.

Publicidad

“Yo la verdad siento que no hay justicia porque en ese entonces yo era menor de edad me fui de aquí teniendo sueños sin apoyo de nadie y me devolví y con la mente súper dañada emocionalmente”, señaló.

Pese a la gravedad de las denuncias,Giovanny Vega goza de casa por cárcel, un año después de que fuera capturado por acceso, acoso y actos sexuales violentos y abusivos.

“Es que tiene casa por cárcel, las chicas Víctimas de los abusos de él lo que manifiestan es que se sienten burladas que la justicia no está haciendo nada porque aplazan las audiencias constantemente que el señor se enfermó que el abogado no pudo”, manifestó Juan Gabriel Henao, presidente de la Liga de Atletismo.

Al conocerse por redes sociales que el entrenador continúa dictando clases, la Federación Nacional de Atletismo, insistió en que Vega está sancionado.

Publicidad

“Nosotros sancionamos al profesor Giovanni Vega como medio de protección para la comunidad atlética de Bucaramanga, pero los hechos que se le atribuyen al profesor Giovanni Vega por acoso sexual, nosotros no somos autoridad competente”, señalo Orlando Ibarra, vocero de la Federación Nacional de Atletismo.

El 16 de mayo de este año, el proceso fue remitido a otro juzgado esperando una nueva fecha para continuar el juicio oral.