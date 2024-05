Con nuevo decreto limitan horarios de carga y descarga de camiones en Bucaramanga

Con el objetivo de mejorar la movilidad en varias zonas de Bucaramanga la alcaldía municipal decretó un nuevo horario para que los camiones puedan hacer carga y descarga de mercancía en diferentes zonas de la ciudad en que la comunidad se había quejado por el desorden que estaban ocasionando algunas empresas de transporte de mercancías.

En ese sentido las nuevas medidas iniciarán en el centro de la capital de Santander, el cual terminó siendo uno de los lugares críticos en este tipo de situaciones que afectan la movilidad de los ciudadanos.

“En el plan centro se evidencia que uno de los principales problemas que se busca resolver con este decreto es la práctica de los camiones de carga que se estacionan en cualquier lugar y a cualquier hora del día para realizar actividades de cargue y descargue”, dijo el alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán.

El director de Tránsito de Bucaramanga, Carlos Bueno, detalló las especificaciones del decreto: "Tenemos unas horas de restricción en las cuales no se va a poder realizar el cargue y descargue en toda la ciudad, concentrándonos principalmente en el Plan Centro. Estos horarios son de 6:00 a.m. a 8:00 a.m., de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.; para poder llevar a cabo la maniobra de cargue y descargue”.

Para tramitar el documento que los habilita para realizar estas actividades en los horarios permitidos, según la nueva regulación, los conductores y las empresas de transporte de carga deben acercarse a la Dirección de Tránsito.

“Además, se establecen recomendaciones sobre las rutas que deben tomar para evitar congestión en las vías de la ciudad, en las horas pico y en las horas valle. Con este decreto estamos poniéndole orden inicialmente a esta importante zona de la ciudad, aunque el decreto aplica para el municipio, y así todos los actores tengan el compromiso y la camisa puesta para que Bucaramanga salga adelante. Muy pronto, más acciones del Plan Centro", concluyó el alcalde Jaime Andrés Beltrán