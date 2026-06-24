Aprehenden a menor señalado de atentar contra empresario Yousseff Najm en Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó la aprehensión de un menor de 17 años, conocido con el alias de “Chucky”, señalado de ser uno de los presuntos responsables del atentado sicarial contra el empresario Yousseff Najm, vicepresidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Los hechos ocurrieron en la tarde del martes en un parqueadero ubicado en la carrera 17 con calle 41, en pleno centro de la capital santandereana. Según las autoridades, dos hombres llegaron al lugar y uno de ellos ingresó al establecimiento para disparar en repetidas ocasiones contra dos personas que se encontraban en el interior.

Tras el ataque, Najm resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde fue sometido a una delicada intervención quirúrgica. Su estado de salud continúa siendo de pronóstico reservado. En el atentado también resultó lesionado otro hombre.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general William Quintero, indicó que la rápida reacción investigativa permitió identificar a uno de los agresores mediante el análisis de cámaras de seguridad y labores de inteligencia desarrolladas en las horas posteriores al atentado.



“Logramos esta mañana, mediante cuatro diligencias de allanamiento y registro ordenadas por la Fiscalía General de la Nación, la aprehensión del menor y la captura de tres delincuentes más. Además, se incautó un arma de fuego que al parecer fue utilizada en este hecho criminal y prendas de vestir que serían las mismas que portaba el agresor al momento del ataque”, explicó el oficial.

De acuerdo con la investigación, alias “Chucky” estaría vinculado a la estructura criminal conocida como “Los del Sur”, organización que, según la Policía, opera bajo las órdenes de los cabecillas conocidos con los alias de “Carnal” e “Italiano”.

El general Quintero aseguró que el adolescente ya venía siendo investigado por su presunta participación en al menos tres casos de sicariato en Bucaramanga, aunque las autoridades estiman que podría estar relacionado con más de diez hechos violentos ocurridos recientemente en la ciudad.

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Las autoridades también descartaron que el atentado esté relacionado con la actividad empresarial o comercial de Jussef Najm, así como con posibles casos de extorsión. Según las primeras hipótesis, el ataque estaría vinculado a una situación personal que se habría presentado días atrás y que derivó en la acción criminal.

Mientras avanza el proceso judicial contra los capturados, la Policía mantiene un operativo para ubicar al segundo sicario que participó en el atentado y esclarecer completamente las circunstancias que rodearon este caso que ha generado conmoción entre el sector empresarial y la ciudadanía bumanguesa.