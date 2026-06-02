Asesinan a tiros a joven de 19 años en el norte de Bucaramanga

Un joven de 19 años murió y otro de 20 resultó herido tras un ataque con arma de fuego ocurrido en la tarde de este martes 2 de junio en el sector de Colorados, al norte de Bucaramanga.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los hechos se registraron hacia las 2:14 de la tarde en vía pública del barrio Nuevo. Las autoridades fueron alertadas sobre varios disparos en la zona y, al llegar, encontraron a dos personas heridas por arma de fuego, quienes fueron trasladadas por familiares y ciudadanos en motocicletas hasta el Hospital Local del Norte.

La víctima fatal fue identificada como Cristian Andrés Pabón Velázquez, de 19 años, conocido con el alias de 'Peligro'. Según el informe médico, presentaba heridas de bala en la cabeza y el tórax. Pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

En el mismo hecho resultó lesionado Zidane Adrián Blanco Bravo, de 20 años, quien sufrió impactos de bala en una pierna y un brazo. El joven permanece estable y recibe atención médica.



Según la versión entregada por el sobreviviente a las autoridades, ambos se movilizaban en una motocicleta luego de realizar una compra de repuestos en el sector de San Francisco. Posteriormente se dirigieron hacia el norte de la ciudad y, cuando realizaban un retorno en la vía nacional cerca de Colorados, fueron interceptados por un hombre que se movilizaba en una motocicleta Suzuki Gixxer negra, quien les habría disparado en repetidas ocasiones.

La Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque e identificar al responsable. Unidades de Policía Judicial realizaron los actos urgentes y la recolección de elementos materiales probatorios en el lugar de los hechos.