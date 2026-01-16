Así se sintió el temblor de magnitud 5.0 en Santander: “Estamos acostumbrados”

Un temblor registrado en la madrugada de este viernes, 16 de enero de 2026, fue sentido por habitantes de varios departamentos del país, especialmente en el nororiente, aunque la mayoría de ciudadanos coincidió en que el movimiento telúrico fue leve y no generó mayor alarma.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor ocurrió a las 2:05 de la mañana y alcanzó una magnitud de 5.0, con epicentro en el departamento de Santander, una región históricamente reconocida por su alta actividad sísmica debido al denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado principalmente bajo el municipio de Los Santos.

Aunque el movimiento fue reportado en departamentos como Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá D.C., Caldas, Tolima, Norte de Santander, Meta, Quindío, Atlántico y Casanare, muchos ciudadanos aseguraron que apenas lo percibieron o, incluso, no se dieron cuenta del evento.

“Ya estamos acostumbrados a estos sismos, ya no sentimos nada”, expresó una ciudadana consultada en el área metropolitana de Bucaramanga, donde los movimientos telúricos son frecuentes.



Otro ciudadano explicó que la intensidad fue mínima: “Mayores a 5.0 sí se sienten, menores a 5 son muy leves y muchas veces ni sabemos que tembló”.

Por su parte, la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander informó que, tras el monitoreo realizado luego del evento sísmico, no se reportan daños materiales ni personas afectadas, por lo que la situación se mantiene bajo normalidad.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantener la calma y recordar las recomendaciones de prevención, especialmente en una región donde la actividad sísmica es constante.