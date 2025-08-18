Ataque sicarial en Barrancabermeja deja dos muertos; ya son 101 víctimas en el año

La violencia no da tregua en Barrancabermeja. En la noche de este lunes festivo se registró un nuevo ataque sicarial en el sector de Villarelis, dentro de un establecimiento público, que dejó como saldo dos personas muertas.

#EnDesarrollo Ataque de sicarios deja dos personas muertas en una tienda de Barrancabermeja. Las víctimas fueron identificadas como Leonardo Ardila y Nathalia Upegui #VocesySonidos pic.twitter.com/4ESVnWW5US — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 19, 2025

De acuerdo con las autoridades, en el lugar murió de manera inmediata Leonardo Fabio Ardila, de 29 años, quien se convierte en la víctima número 100 de sicariato en la ciudad durante este año.

Testigos señalaron que al hombre le dispararon en repetidas ocasiones cuando sicarios en motocicleta llegaron hasta el sitio, el parrillero desiende y se acerca hasta la mesa en la que se encontraba disparandole en repetidas ocasiones en plena vía pública.

En el mismo hecho resultó herida de gravedad Natalia Helena Upegüe, quien recibió impactos de bala en el costado izquierdo del abdomen.

Fue trasladada a un centro asistencial, pero pese a los esfuerzos médicos falleció horas después, convirtiéndose en la víctima 101.

Publicidad

El coronel Edwin Libardo Nieto Escobar, comandante de Seguridad Ciudadana, confirmó que "el CTI de la Fiscalía adelanta la recolección de pruebas en la zona y se investiga a una persona que podría estar vinculada con el doble homicidio, de acuerdo a la información de testigos".

Las autoridades desplegaron un plan candado con apoyo del Gaula del Ejército, que acordonó el área para facilitar las labores de investigación y dar con el paradero de los responsables.

Este caso se suma a otro homicidio registrado en horas de la mañana en el Puerto Petrolero, lo que convierte el lunes festivo en una de las jornadas más violentas los habitantes temen salir de sus hogares debido a la situación pese al refuerzo de Policía y Ejército en las calles.